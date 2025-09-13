सेना के हवलदार ने आठवीं कक्षा पढ़ रही किशोरी से की अश्लीलता, अवसाद में गई

पुलिस के अनुसार 13 साल की किशोरी आठवीं में पढ़ती है। उसके घर सेना में पदस्थ हवलदार टिंकू साहा का आना जाना था। पिछले साल 29 दिसबर को टिंकू ने किशोरी को किसी काम के बहाने गैरिज में बुलाया और वहां उससे अश्लीलता की। छात्रा ने इसे नजर अंदाज किया। इससे आरोपी के हौसले बढ़ गए। कुछ दिन बाद फिर से गैरिज बुलाया और वही हरकतें की। छात्रा ने इस बार विरोध किया, तो आरोपी ने उसे जान से खत्म करने की धमकी दी। परेशान छात्रा ने उसे दूरी बना ली और बात करना बंद कर दिया। उसने छात्रा को धमकाया कि यदि वह उसकी बात नहीं मानेगी, तो वह स्कूल जाकर उसे बदनाम कर देगा।