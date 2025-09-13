Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जबलपुर

सेना के हवलदार ने आठवीं कक्षा पढ़ रही किशोरी से की अश्लीलता, अवसाद में गई

molested a girl : शहर के गोरा बाजार थाना क्षेत्र में सेना के हवलदार ने आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली किशोरी से अश्लीलता की। आरोपी ने किशोरी को ब्लकेमेल भी किया।

जबलपुर

Lalit Kumar Kosta

Sep 13, 2025

girl students Molestation in Kushinagar

molested a girl : शहर के गोरा बाजार थाना क्षेत्र में सेना के हवलदार ने आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली किशोरी से अश्लीलता की। आरोपी ने किशोरी को ब्लकेमेल भी किया। उसे स्कूल में बदनाम करने की धमकी दी। इससे छात्रा अवसाद में चली गई। जब परिजन को इसकी जानकारी हुई तो इसकी रिपोर्ट गुरुवार रात गोराबाजार थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने हवलदार के खिलाफ पॉक्सो और बीएनएस की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

पॉजिटिव सोच ने बदल दी इन युवाओं की दुनिया, आज गाड़ रहे सफलता के झंडे

फाइल फोटो-पत्रिका

ये भी पढ़ें

चाकसू के निजी अस्पताल में प्रेग्नेंट महिला को चढ़ाया गया गलत खून, तबीयत बिगड़ी, परिजनों का हंगामा
जयपुर
wrong blood in private hospital

molested a girl : स्कूल में बदनाम करने की दी धमकी

पुलिस के अनुसार 13 साल की किशोरी आठवीं में पढ़ती है। उसके घर सेना में पदस्थ हवलदार टिंकू साहा का आना जाना था। पिछले साल 29 दिसबर को टिंकू ने किशोरी को किसी काम के बहाने गैरिज में बुलाया और वहां उससे अश्लीलता की। छात्रा ने इसे नजर अंदाज किया। इससे आरोपी के हौसले बढ़ गए। कुछ दिन बाद फिर से गैरिज बुलाया और वही हरकतें की। छात्रा ने इस बार विरोध किया, तो आरोपी ने उसे जान से खत्म करने की धमकी दी। परेशान छात्रा ने उसे दूरी बना ली और बात करना बंद कर दिया। उसने छात्रा को धमकाया कि यदि वह उसकी बात नहीं मानेगी, तो वह स्कूल जाकर उसे बदनाम कर देगा।

प्रतीकात्मक तस्वीर

molested a girl : गुमसुम रहने लगी तो मां ने पूछा

हवलदार की धमकी और ब्लैकमेलिंग से परेशान किशोरी अवसाद में चली गई। वह गुमसुम रहने लगी। उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। उसकी मां ने कई बार इसके बारे में पूछा, लेकिन किशोरी आरोपी की हरकते बताने की हिमत नहीं जुटा पा रही थी। हाल ही में छात्रा ने हिमत कर मां को पूरी घटना बताई। परिजन ने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

13 Sept 2025 03:27 pm

Published on:

13 Sept 2025 03:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / सेना के हवलदार ने आठवीं कक्षा पढ़ रही किशोरी से की अश्लीलता, अवसाद में गई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.