सेना के हवलदार ने आठवीं कक्षा पढ़ रही किशोरी से की अश्लीलता, अवसाद में गई

molested a girl : शहर के गोरा बाजार थाना क्षेत्र में सेना के हवलदार ने आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली किशोरी से अश्लीलता की। आरोपी ने किशोरी को ब्लकेमेल भी किया। उसे स्कूल में बदनाम करने की धमकी दी। इससे छात्रा अवसाद में चली गई। जब परिजन को इसकी जानकारी हुई तो इसकी रिपोर्ट गुरुवार रात गोराबाजार थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने हवलदार के खिलाफ पॉक्सो और बीएनएस की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार 13 साल की किशोरी आठवीं में पढ़ती है। उसके घर सेना में पदस्थ हवलदार टिंकू साहा का आना जाना था। पिछले साल 29 दिसबर को टिंकू ने किशोरी को किसी काम के बहाने गैरिज में बुलाया और वहां उससे अश्लीलता की। छात्रा ने इसे नजर अंदाज किया। इससे आरोपी के हौसले बढ़ गए। कुछ दिन बाद फिर से गैरिज बुलाया और वही हरकतें की। छात्रा ने इस बार विरोध किया, तो आरोपी ने उसे जान से खत्म करने की धमकी दी। परेशान छात्रा ने उसे दूरी बना ली और बात करना बंद कर दिया। उसने छात्रा को धमकाया कि यदि वह उसकी बात नहीं मानेगी, तो वह स्कूल जाकर उसे बदनाम कर देगा।
हवलदार की धमकी और ब्लैकमेलिंग से परेशान किशोरी अवसाद में चली गई। वह गुमसुम रहने लगी। उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। उसकी मां ने कई बार इसके बारे में पूछा, लेकिन किशोरी आरोपी की हरकते बताने की हिमत नहीं जुटा पा रही थी। हाल ही में छात्रा ने हिमत कर मां को पूरी घटना बताई। परिजन ने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई।