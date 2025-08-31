मप्र आर्चरी एकेडमी ने 12 निशानेबाजों को एकेडमी से किया बाहर, अंतरराष्ट्रीय ऑर्चरी खिलाड़ी की बहन भी निष्कासित

12 खिलाड़ियों को निकाले जाने के बाद एकेडमी में 43 निशानेबाज बचे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। बताया गया कि इनकी भी समीक्षा की जा रही है। आने वाले दिनों में चयन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वालों को एकेडमी में लाया जाएगा। फिलहाल, एकेडमी की यह ‘सर्जरी’ चर्चा में है। शहर के खेल जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में होने वाली चयन प्रतियोगिता में पारदर्शिता की जरूरत होगी। क्योंकि, कई बार यह आरोप लगते रहे हैं कि चयन में निष्पक्षता नहीं बरती जाती।