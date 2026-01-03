archery arena : एमपी का इकलौता आर्चरी एरीना, जहां तैयार हो रहे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी

archery arena : शहर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। यहां बने मप्र के इकलौते आर्चरी अरीना में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। यहां से विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भी खिलाड़ी निकल रहे हैं। खेल जानकारों के अनुसार इस वर्ष मप्र आर्चरी अकादमी में रा’य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होने वाली हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी के मुकाबलों के लिए गोकलपुर तालाब के किनारे दो साल पहले अंतरराष्ट्रीय आर्चरी एरिना बनाया गया था। इसमें प्रदेश के तीरंदाजों को प्रशिक्षण के साथ आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।