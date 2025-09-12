Patrika LogoSwitch to English

रिलीज होने के पहले विवादों में आई ‘Jolly LLB 3’, हाईकोर्ट में याचिका दायर

MP News: 19 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्म Jolly LLB 3 विवादों में घिरती नजर आ रही है।

जबलपुर

Himanshu Singh

Sep 12, 2025

jolly llb 3
फोटो- Star Studios Facebook

MP News: जॉली एलएलबी, जॉली एलएलबी 2 के हिट होने के बाद अब जॉली एलएलबी-3 19 सितंबर को रिलीज होनी थी, लेकिन उससे पहले ही फिल्म विवादों में घिर गई है। सुभाष कपूर के निर्देशन वाली जॉली एलएलबी 3 के ‘फिक्र न कर तेरा भाई वकील है’ के गाने पर आपत्ति होने के कारण जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। शुक्रवार को सुनवाई के बाद डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, अक्षय कुमार और अरशद वारसी समेत 8 लोगों को नोटिस जारी कर 17 सितंबर तक जवाब मांगा गया है।

फिक्र न कर तेरा भाई वकील है को लेकर आपत्ति

अधिवक्ता प्रांजल तिवारी के द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि फिल्म में गले में बैंड लगाकर और गाउन पहनकर डांस किया गया है। साथ ही गाने में 'फिक्र न कर तेरा भाई वकील है' जैसे शब्द और कोर्टरूम में डांस का सीन जो दिखाया गया है। वह वकालत पेशे और न्यायपालिका की गरिमा का अपमान है।

जज के लिए फिल्म में 'मामू' शब्द का प्रयोग

एडवोकेट प्रमोद सिंह तोमर ने बताया कि गाने में जज के लिए मामू शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जो कि न्यायपालिका की छवि को धूमिल करता है। जॉली एलएलबी-3 से विवादित गाने को हटाया जाए और भविष्य में ऐसी कृत्यों पर रोक लगाई जाए।

8 लोगों को जारी किए गए नोटिस

जॉली एलएलबी 3 के गाने को लेकर कोर्ट ने 9 सितंबर को हुई पहली सुनवाई में ही निर्देश दिए थे कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर को भी पक्षकार बनाया जाए। इसके बाद शुक्रवार को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने जज और वकील पर 'भाई वकील' गाने पर आपत्ति स्वीकारते हुए 8 लोगों को नोटिस जारी किया है। इसमें राज्य शासन के मुख्य सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (दिल्ली) के सचिव, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के चेयरपर्सन, फिल्म के डायरेक्टर सुभाष कपूर, प्रोड्यूसर आलोक जैन, अजीत, अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी शामिल हैं।

Published on:

12 Sept 2025 07:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / रिलीज होने के पहले विवादों में आई ‘Jolly LLB 3’, हाईकोर्ट में याचिका दायर

