रिलीज होने के पहले विवादों में आई ‘Jolly LLB 3’, हाईकोर्ट में याचिका दायर

जॉली एलएलबी 3 के गाने को लेकर कोर्ट ने 9 सितंबर को हुई पहली सुनवाई में ही निर्देश दिए थे कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर को भी पक्षकार बनाया जाए। इसके बाद शुक्रवार को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने जज और वकील पर 'भाई वकील' गाने पर आपत्ति स्वीकारते हुए 8 लोगों को नोटिस जारी किया है। इसमें राज्य शासन के मुख्य सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (दिल्ली) के सचिव, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के चेयरपर्सन, फिल्म के डायरेक्टर सुभाष कपूर, प्रोड्यूसर आलोक जैन, अजीत, अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी शामिल हैं।