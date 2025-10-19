‘प्रेमजी’ के प्रेम में महिला ने गवाएं 2.27 करोड़, CEO और असिस्टेंट पर मामला दर्ज

अर्चना से पांच हजार रुपए के निवेश से शुरुआत कराई गई। उन्हें प्रेमजी इन्वेस्ट स्टॉक एक्सचेंज नाम के वॉट्सऐप ग्रुप में जोड़ा गया। उससे जुडे लोग अपने विचार और मुनाफे की बात कहते थे। उस ग्रुप में 116 लोग जुड़े थे। इसमें विभिन्न जानकारियां साझा की जाती थीं। इसके बाद कृतिका ने अर्चना को एकाउंट नंबर दिया। उसके बाद अर्चना से इन्वेस्ट कराना शुरू कराया। अर्चना को धीरे-धीरे ऐप में मुनाफा दिखने लगा। ज्यादा प्रॉफिट का लालच देकर ठग कृतिका उससे रकम इन्वेस्ट कराती गई। हर बार मुनाफा अधिक नजर आता। 25 अगस्त तक निवेश की रकम २ करोड़ 27 लाख 75 हजार तक पहुंच गई थी। निकासी के लिए रकम खाते में ट्रांसफर नहीं हुई। इसके बाद अर्चना ने मामला दर्ज कराया।



ऐप पर पांच हजार से की शुरुआत ठगों ने यूजर आइडी और पासवर्ड दिया। हालांकि, अर्चना ने ऐप इंस्टॉल नहीं किया। इसके बाद भी 26 जून को उन्हें कॉल आया। बात कराने वाली ने खुद का नाम कृतिका ठाकुर और खुद को राजीव की सहायक बताया। उसने ऐप इंस्टॉल करने और ऑपरेट करने में मदद करने की बात कही। उसके झांसे में आकर अर्चना ने ऐप इंस्टॉल कर लिया। कुछ देर बाद उन्हें यूजर आइडी और पासवर्ड दिया गया। ऐप में स्टॉक ट्रेडिंग, आइपीओ, इक्विटी ट्रांसफर, एफओएफ और अन्य ऑप्शन थे।