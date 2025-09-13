murder Breaking : सिख प्रवचनकर्ता की गला रेंत कर हत्या, बेटा लापता

माढ़ोताल पुलिस मौके पर पहुंची, तो घर में बाहर से ताला लगा हुआ था। अजीत के रिश्तेदारों और परिचितों को बुलाया गया। ताला तोड़कर पुलिस भीतर गई, तो देखा कि अजीत सिंह का शव बिस्तर पर पड़ा था। गले में चाकू से रेतने और सिर पर हथौड़ी से वार के निशान थे। किचिन में खून से सनी हुई हथौड़ी भी मिली है। घटना के बाद से पुलिस ने कई बार अमरजीत को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन बंद मिला। दो से तीन दिन से वह इलाके में भी नजर नहीं आया। जिस पर पुलिस का संदेह अमरजीत पर ही है। अजीत की पत्नी की मौत 15 साल पहले बीमारी के कारण हो गई थी। उनका बड़ा बेटा पुणे के केंद्रीय विद्यालय में प्राचार्य है। वह परिवार समेत पुणे में रहता है। अमरजीत की शादी नहीं हुई थी। पुलिस अमरजीत की तलाश कर रही है।