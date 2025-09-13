Patrika LogoSwitch to English

जबलपुर

murder Breaking : सिख प्रवचनकर्ता की गला रेंत कर हत्या, बेटा लापता

murder : शहर के माढ़ोताल थाना क्षेत्र के मदर टेरेसा नगर में एक सिख प्रवचनकर्ता की हत्या कर दी गई। आरोपी ने उनका गला रेंत दिया। सिर पर हथौड़ी से वार भी किया गया। माढ़ोताल पुलिस जांच कर रही है।

जबलपुर

Lalit Kumar Kosta

Sep 13, 2025

murder : शहर के माढ़ोताल थाना क्षेत्र के मदर टेरेसा नगर में एक सिख प्रवचनकर्ता की हत्या कर दी गई। आरोपी ने उनका गला रेंत दिया। सिर पर हथौड़ी से वार भी किया गया। माढ़ोताल पुलिस जांच कर रही है।

murder : घर से बदबू आने पर दी सूचना

पुलिस ने बताया कि मदर टेरेसा नगर निवासी अजीत सिंह (60) बेटे अमरजीत सिंह के साथ रहते थे। वे प्रवचनकर्ता थे। गुरुवार रात घर से बदबू आने पर वहां रहने वाले राजू यादव ने पुलिस को सूचना दी।

जबलपुर में विदेशी नस्ल के 20 घोड़ों की मौत, मचा हड़कंप

murder

murder : बाहर से लगा था ताला

माढ़ोताल पुलिस मौके पर पहुंची, तो घर में बाहर से ताला लगा हुआ था। अजीत के रिश्तेदारों और परिचितों को बुलाया गया। ताला तोड़कर पुलिस भीतर गई, तो देखा कि अजीत सिंह का शव बिस्तर पर पड़ा था। गले में चाकू से रेतने और सिर पर हथौड़ी से वार के निशान थे। किचिन में खून से सनी हुई हथौड़ी भी मिली है। घटना के बाद से पुलिस ने कई बार अमरजीत को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन बंद मिला। दो से तीन दिन से वह इलाके में भी नजर नहीं आया। जिस पर पुलिस का संदेह अमरजीत पर ही है। अजीत की पत्नी की मौत 15 साल पहले बीमारी के कारण हो गई थी। उनका बड़ा बेटा पुणे के केंद्रीय विद्यालय में प्राचार्य है। वह परिवार समेत पुणे में रहता है। अमरजीत की शादी नहीं हुई थी। पुलिस अमरजीत की तलाश कर रही है।

