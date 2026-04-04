530 एमएम मोटी प्लेट को भी भेद देगा ओएफके जबलपुर का यह बम, सेना को सप्लाई शुरु

OFK Jabalpur-- जबलपुर की आयुध निर्माणी खमरिया (ओएफके) ने स्वदेशी तकनीक से तैयार 125 एमएम एफएसएपीडीएस टैंकभेदी बम का निर्माण कर सप्लाई भारतीय सेना को शुरू कर दी है। 35 करोड़ की पहली खेप सेना को भेजी गई है। यह 'मैंगो प्रोजेक्ट' के तहत रूस के सहयोग से शुरू हुआ था। इसे अब पूरी तरह स्वदेशी रूप दे दिया गया है। यह अत्याधुनिक टैंकभेदी बम दुश्मन के आधुनिक टैंकों को भेदकर भीतर विस्फोट करने में सक्षम है। इसका तीन चरणों में विकास किया गया है। रक्षा कंपनी म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की इकाई ओएफके ने बम का हायर पेनीट्रेशन वर्जन भी विकसित किया है, जिससे इसकी मारक क्षमता और बढ़ गई है। खास बात यह है कि बम 530 एमएम या उससे अधिक मोटाई वाली आर्मर्ड प्लेट को भी आसानी से भेद सकता है। बम के निर्माण से जहां रूस पर निर्भरता खत्म होगी वहीं राष्ट्रीय मुद्रा भी बचेगी।