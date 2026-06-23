जबलपुर में वीडियो ने खोली पुलिस की पोल, महिलाओं को दी गई एक्टिंग की ट्रेनिंग

वीडियो अधारताल के करोंदा नाला के पास का है। जहां सोमवार दोपहर हवलदार सुग्रीव तिवारी एफआरवी में महिला आरक्षक व स्टाफ के साथ पहुंचे थे। वहां रहने वाली सुनीता बंशकार को पुलिस ने अवैध शराब के साथ पकड़ा और इसके बाद शुरू हुआ हवलवार सुग्रीव तिवारी का डायरेक्शन। वीडियो में दिख रहा है कि हवलदार सुग्रीव ने महिला को बताया कि तुम यहां खड़े रहना। हम आएंगे और कहेंगे अरे यह क्या रखा है। फिर मैडम को बुलाएंगे, मैडम बोरी को देखेंगीं, तो बोलेंगीं कि इसमें तो शराब है सफेद की..इसमें 20 पाव होंगें। इसके बाद जब हम पूछेंगे, तो कहना कि साहब ले आते हैं और बेचते हैं एक-एक करके। फिर इस महिला को बुला लेंगे, और हां हसंना मत..जैसे घर में हंसती हो।