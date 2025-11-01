जबलपुर में फिर बना बारिश का सिस्टम, महीने भर में सात इंच दर्ज- देखें वीडियो

Rainfall Alert : प्रदेश के साथ जिले में भी मौसम अलग ही रंग में है। हालत यह है कि इस बार अक्टूबर में बारिश ने बीते दस साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक से 31 अक्टूबर की शाम तक जबलपुर में कुल 176.8 मिमी (करीब 7 इंच) वर्षा दर्ज की जा चुकी है। बीते दस साल में इसके पहले अक्टूबर 2022 में सर्वाधिक 97.3 मिमी ( 3.8 इंच) वर्षा दर्ज की गई थी।