Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

Road construction : 64 करोड़ से बनेगी तिलहरी और गौरीघाट तक टू-लेन रोड

Road construction : 64 करोड़ से बनेगी तिलहरी और गौरीघाट तक टू-लेन रोड

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Dec 01, 2025

Road construction

Road construction

जबलपुर-मंडला हाईवे से जुड़ेगा नया वैकल्पिक मार्ग, रिंग रोड को भी जोड़ेगी

Road construction : गौरीघाट पहुंचने के लिए अब एक नया वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा। मुक्तिधाम से तिलहरी तक 64 करोड़ रुपए की लागत से दो लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। यह सड़क लगभग 5.5 किलोमीटर लंबी होगी और इसके बीच में रेलवे ओवरब्रिज तथा पेव्ड सोल्डर बनाए जाएंगे। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि इस मार्ग के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। इससे आवागमन और यातायात सुगम होगा।

Road construction : ट्रैफिक जाम से निजात

मां नर्मदा का गौरीघाट तट न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक विरासत और अध्यात्मिक पर्यटन का भी महत्वपूर्ण स्थल है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं, लेकिन त्योहारों और मां नर्मदा प्रकाट्योत्सव के अवसर पर गौरीघाट तक पहुंचने के लिए केवल एक मार्ग होने के कारण कठिनाई और ट्रैफिक जाम की समस्या होती है।

Road construction : तिलहरी से गौरीघाट तक का मार्ग चौड़ा और व्यवस्थित बनाया जाएगा। ज्ञात हो कि झंडा चौक से मुक्तिधाम तक की सड़क का निर्माण कार्य पहले ही स्वीकृत और चल रहा है। इस मार्ग को आगे बढ़ाते हुए तिलहरी तक की दो लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा नर्मदा घाटों का भी विकास शुरू होने वाला है। जिलहरी घाट से खारीघाट तक घाट विकसित किए जाएंगे और यह नई सड़क उन्हें जोड़ने का काम करेगी।

Road construction : एनएच-12 जबलपुर-मंडला मार्ग से जुड़ेगा

यह मार्ग जबलपुर-मंडला हाईवे से जुड़ जाएगा। मुक्तिधाम से शुरू होकर भटौली होते हुए तिलहरी में एनएच-12 जबलपुर-मंडला मार्ग से जुड़ेगा। इसके साथ ही पेंटीनाका, बिलहरी, तिलहरी, गौर और बरेला जैसे विकसित क्षेत्रों से गौरीघाट आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर और विकसित मार्ग उपलब्ध होगा। यह मार्ग रिंग रोड से भी जुड़ जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

01 Dec 2025 12:03 pm

Published on:

01 Dec 2025 12:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / Road construction : 64 करोड़ से बनेगी तिलहरी और गौरीघाट तक टू-लेन रोड

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Antacid side effects: Healthy people are becoming gas-stricken

antacid side effects
जबलपुर

जबलपुर में बेकाबू होकर बस पलटी, फिर पेड़ से टकराई; 20 से ज्यादा यात्री घायल

जबलपुर

फेमस हो गई एमपी की ये BLO, सरकार ने दिया खास तोहफा

SIR MP Famous BLO honoured by government
जबलपुर

बहुओं को लेकर भाजपा चिंतित, SIR में नहीं मिल रहे नाम, कलेक्टर से लगाई गुहार

Special Intensive Revision (SIR)
जबलपुर

Encroachment has become a serious problem from the Super Market to Bada Phuhara Kamaniya Gate.

Encroachment
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.