Road construction : 64 करोड़ से बनेगी तिलहरी और गौरीघाट तक टू-लेन रोड

Road construction
जबलपुर-मंडला हाईवे से जुड़ेगा नया वैकल्पिक मार्ग, रिंग रोड को भी जोड़ेगी
Road construction : गौरीघाट पहुंचने के लिए अब एक नया वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा। मुक्तिधाम से तिलहरी तक 64 करोड़ रुपए की लागत से दो लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। यह सड़क लगभग 5.5 किलोमीटर लंबी होगी और इसके बीच में रेलवे ओवरब्रिज तथा पेव्ड सोल्डर बनाए जाएंगे। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि इस मार्ग के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। इससे आवागमन और यातायात सुगम होगा।
मां नर्मदा का गौरीघाट तट न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक विरासत और अध्यात्मिक पर्यटन का भी महत्वपूर्ण स्थल है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं, लेकिन त्योहारों और मां नर्मदा प्रकाट्योत्सव के अवसर पर गौरीघाट तक पहुंचने के लिए केवल एक मार्ग होने के कारण कठिनाई और ट्रैफिक जाम की समस्या होती है।
Road construction : तिलहरी से गौरीघाट तक का मार्ग चौड़ा और व्यवस्थित बनाया जाएगा। ज्ञात हो कि झंडा चौक से मुक्तिधाम तक की सड़क का निर्माण कार्य पहले ही स्वीकृत और चल रहा है। इस मार्ग को आगे बढ़ाते हुए तिलहरी तक की दो लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा नर्मदा घाटों का भी विकास शुरू होने वाला है। जिलहरी घाट से खारीघाट तक घाट विकसित किए जाएंगे और यह नई सड़क उन्हें जोड़ने का काम करेगी।
यह मार्ग जबलपुर-मंडला हाईवे से जुड़ जाएगा। मुक्तिधाम से शुरू होकर भटौली होते हुए तिलहरी में एनएच-12 जबलपुर-मंडला मार्ग से जुड़ेगा। इसके साथ ही पेंटीनाका, बिलहरी, तिलहरी, गौर और बरेला जैसे विकसित क्षेत्रों से गौरीघाट आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर और विकसित मार्ग उपलब्ध होगा। यह मार्ग रिंग रोड से भी जुड़ जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
जबलपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग