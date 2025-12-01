Road construction : 64 करोड़ से बनेगी तिलहरी और गौरीघाट तक टू-लेन रोड

Road construction : तिलहरी से गौरीघाट तक का मार्ग चौड़ा और व्यवस्थित बनाया जाएगा। ज्ञात हो कि झंडा चौक से मुक्तिधाम तक की सड़क का निर्माण कार्य पहले ही स्वीकृत और चल रहा है। इस मार्ग को आगे बढ़ाते हुए तिलहरी तक की दो लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा नर्मदा घाटों का भी विकास शुरू होने वाला है। जिलहरी घाट से खारीघाट तक घाट विकसित किए जाएंगे और यह नई सड़क उन्हें जोड़ने का काम करेगी।