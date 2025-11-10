कपलीट न्यूट्रीशन : बींस-मोटे अनाज से मिल रहा प्रोटीन, विटामिन, यूथ्स में बढ़ा शाकाहारी का चलन

आयुर्वेदाचार्यों के अनुसार शाकाहारी भोजन हर तरह के रोगों से लडने में अधिक ताकत देता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट विटामिन और ओमेगा जैसे सप्लीमेंट का सोर्स शाकाहार में ही मिल रहा है। शाकाहारी भोजन में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। इससे यह हृदय रोगों की आशंका कम करता है। शाकाहार में पानी की मात्रा अधिक होती है, उसको खाने से एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी होता है। शाकाहारी भोजन अपेक्षाकृत अधिक रेशेवाला होने के कारण पर्याप्त फाइवर होता है। हरी सब्जियों में विटामिन, एंटी ऑक्सीडेंट, अमीनो एसिड होता है। लाल, फल और सब्जियां जैसे चुकंदर, गाजर, टमाटर में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं।