कपलीट न्यूट्रीशन : बींस-मोटे अनाज से मिल रहा प्रोटीन, विटामिन, यूथ्स में बढ़ा शाकाहारी का चलन

कपलीट न्यूट्रीशन : बींस-मोटे अनाज से मिल रहा प्रोटीन, विटामिन, यूथ्स में बढ़ा शाकाहारी का चलन

जबलपुर

Lalit Kumar Kosta

Nov 10, 2025

Vegetarian : सिटी यूथ में हेल्दी फूड को लेकर अवेयरनेस आ रही है। वे अब नॉनवेज की अपेक्षा कंपलीट न्यूट्रीशन के लिए वेजीटेरियन फूड्स अपना रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि शाकाहार एक स्वस्थ और पौष्टिक आहार विकल्प है, जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान कर सकता है। शाकाहारी भोजन में विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, अनाज, दालें, और नट्स शामिल होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा, विटामिन, और मिनरल्स प्रदान करते हैं। ये सब हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए बेस्ट फूड्स माने जाते हैं।

Vegetarian : हेल्दी फूड्स का विकल्प

शाकाहारी आहार एक स्वस्थ और पौष्टिक आहार विकल्प है, जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान कर सकता है। शाकाहारी आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ताकि शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल सकें।

Vegetarian : प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट विटामिन

आयुर्वेदाचार्यों के अनुसार शाकाहारी भोजन हर तरह के रोगों से लडने में अधिक ताकत देता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट विटामिन और ओमेगा जैसे सप्लीमेंट का सोर्स शाकाहार में ही मिल रहा है। शाकाहारी भोजन में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। इससे यह हृदय रोगों की आशंका कम करता है। शाकाहार में पानी की मात्रा अधिक होती है, उसको खाने से एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी होता है। शाकाहारी भोजन अपेक्षाकृत अधिक रेशेवाला होने के कारण पर्याप्त फाइवर होता है। हरी सब्जियों में विटामिन, एंटी ऑक्सीडेंट, अमीनो एसिड होता है। लाल, फल और सब्जियां जैसे चुकंदर, गाजर, टमाटर में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं।

Vegetarian : कपलीट न्यूट्रीशन के लिए बेस्ट

● हेल्दी हार्ट: शाकाहारी आहार हृदय रोगों के खतरे को कम कर सकता है, क्योंकि इसमें कम मात्रा में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल होता है।
● वेट मैनेजमेंट: शाकाहारी आहार वजन प्रबंधन में मदद कर सकता है, क्योंकि इसमें फाइबर और पानी की मात्रा अधिक होती है।
● कैंसर से राहत: शाकाहारी आहार कुछ प्रकार के कैंसर के खतरे को कम कर सकता है, जैसे कि कोलन कैंसर।
● डाइजेशन सिस्टम: शाकाहारी आहार पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है।

Vegetarian : वेजीटेरियन फूड्स के बेनिफिट्स

● फ्रूट्स और वेजीटेबल: इनमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं।
● दालें और बीन्स: प्रोटीन और फाइबर के बेस्ट सोर्स माने जाते हैं।
● नट्स और बीज: इनमें हेल्दी फैट और प्रोटीन होता है।
● साबुत अनाज: फाइबर, विटामिन, और मिनरल्स के लिए एक हेल्दी फूड हैं।
● मिल्क और डेयरी उत्पाद: कैल्शियम और प्रोटीन के मिल्क प्रोडक्ट आज भी बेस्ट हैं।

Updated on:

10 Nov 2025 12:44 pm

Published on:

10 Nov 2025 12:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / कपलीट न्यूट्रीशन : बींस-मोटे अनाज से मिल रहा प्रोटीन, विटामिन, यूथ्स में बढ़ा शाकाहारी का चलन

