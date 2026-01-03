brutally murdered : दिन-दहाड़़े एसयूवी से उतारकर, बीच रोड युवक की हत्या

पुलिस ने बताया कि पाटन ग्राम भुआरा​ निवासी महेश साहू का बेटा अ​भिषेक साहू उर्फ महेन्द्र (28) पहले मेडिकल स्टोर की दुकान में काम करता था। इसके बाद वह ग्रामीणो का इलाज करने लगा था। शुक्रवार को उसने दोस्तो के साथ उज्जैन जाने की बात पिता से कही। इसके बाद वह अपनी एसयूवी एमपी 04 टीबी 0383 से घर से निकला। लेकिन उसकी गाड़ी भेड़ाघाट के सहजपुर फ्लाईओवर के नीचे एसयूवी खराब हो गई। अ​भिषेक ने मैकेनिक को बुलाया। शनिवार सुबह लगभग 11 बजे मैकेनिक पहुंचे एसयूवी का सेल्फ खोला और उसे अपने साथ सुधार कार्य के लिए ले गए। पिता से फोन पर बात करने के बाद अ​भिषेक एसयूवी में ही सो गया।