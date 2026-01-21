Breaking News: बस्तर में भीषण सड़क हादसा: बोलेरो-टैक्सी की जोरदार टक्कर, बाइक सवार समेत 9 घायल

इसी दौरान सड़क पर चल रहा एक बाइक सवार युवक भी इस हादसे की चपेट में आ गया। बोलेरो और टैक्सी की भिड़ंत के कारण बाइक सवार संतुलन खो बैठा और उसे भी चोटें आईं। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। सभी घायलों को डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, घायलों को ज्यादातर मामूली चोटें आई हैं और उनकी स्थिति खतरे से बाहर है।