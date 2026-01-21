21 जनवरी 2026,

बुधवार

जगदलपुर

Breaking News: बस्तर में भीषण सड़क हादसा: बोलेरो-टैक्सी की जोरदार टक्कर, बाइक सवार समेत 9 घायल

Road Accident: बोलेरो और टैक्सी वाहन के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसकी चपेट में एक बाइक सवार युवक भी आ गया। इस दुर्घटना में कुल 9 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जगदलपुर

image

Khyati Parihar

Jan 21, 2026

फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Breaking News: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। जिले के देऊरगांव इलाके में बोलेरो और टैक्सी वाहन के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसकी चपेट में एक बाइक सवार युवक भी आ गया। इस दुर्घटना में कुल 9 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत की बात यह है कि सभी घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह हादसा परपा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंगलवार शाम को हुआ। बताया जा रहा है कि चित्रकोट की ओर से सवारियों को लेकर एक टैक्सी वाहन आ रही थी। उसी दौरान पीछे से आ रही एक बोलेरो ने तेज रफ्तार में टैक्सी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टैक्सी में बैठे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और कई लोग घायल हो गए।

Breaking News: बाइक सवार युवक भी हादसे की चपेट में

इसी दौरान सड़क पर चल रहा एक बाइक सवार युवक भी इस हादसे की चपेट में आ गया। बोलेरो और टैक्सी की भिड़ंत के कारण बाइक सवार संतुलन खो बैठा और उसे भी चोटें आईं। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। सभी घायलों को डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, घायलों को ज्यादातर मामूली चोटें आई हैं और उनकी स्थिति खतरे से बाहर है।

घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश

घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। गुस्साए ग्रामीणों ने एक फॉलो वाहन में तोड़फोड़ कर दी, जिससे मौके पर कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।

