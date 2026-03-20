CG PDS Scam: पीडीएस चावल में गड़बड़ी का आरोप, राशन विक्रेताओं ने खोली भ्रष्टाचार की पोल

यह पूरा खेल गोदाम में धर्मकांटा की सेटिंग बदलकर और सीसीटीवी फुटेज बंद रखकर अंजाम दिया जाता है। सूत्रों के अनुसार, सुबह 9 से 11 बजे के बीच, जब हेरा-फेरी का सामान बाहर जाता है, इस प्रक्रिया में कोई न कोई साजिश छुपी रहती है। शिकायत में कुछ वीडियो फुटेज भी शामिल किए गए हैं, जो इस काले खेल की पुष्टि कर सकते हैं।