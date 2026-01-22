22 जनवरी 2026,

जगदलपुर

इंद्रावती नदी में पलटी नाव, 6 बह गए, मां-बेटी की मिली लाश, 4 की तलाश जारी

CG Breaking News: इंद्रावती नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। नाव में सवार 6 लोग गए इनमें से दो की लाश मिली है, जबकि चार लोग लापता है…

जगदलपुर

image

Chandu Nirmalkar

Jan 22, 2026

CG Breaking news, indrawati river

इंद्रावती नदी में पलटी नाव ( Photo - Patrika )

CG Breaking News: छत्तीसगढ़ के भैरमगढ़ ब्लॉक के ग्राम उसपरी के पास बुधवार शाम एक दर्दनाक नाव हादसा हो गया। इंद्रावती नदी पार करते समय अचानक नाव पलट गई, जिससे उस पर सवार 6 लोग नदी के तेज बहाव में बह गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से 2 लोग किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे, जबकि 4 लोग लापता हो गए थे।

मां-बेटी के शव बरामद

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। गुरुवार सुबह नदी में करीब 500 मीटर दूर मां-बेटी के शव बरामद किए गए। दिल दहला देने वाली बात यह रही कि दुधमुंही बच्ची अपनी मां के साथ टावेल से बंधी हुई मिली, जिससे साफ है कि मां ने आखिरी वक्त तक अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश की। इस दृश्य ने रेस्क्यू टीम और ग्रामीणों को भी भावुक कर दिया।

बाजार से लौट रहे थे

बताया जा रहा है कि सभी लोग बाजार से लौट रहे थे और रोजाना की तरह नाव से नदी पार कर रहे थे। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। फिलहाल लापता पिता और एक अन्य बच्चे की तलाश जारी है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

Published on:

22 Jan 2026 12:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / इंद्रावती नदी में पलटी नाव, 6 बह गए, मां-बेटी की मिली लाश, 4 की तलाश जारी

