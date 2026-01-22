इंद्रावती नदी में पलटी नाव, 6 बह गए, मां-बेटी की मिली लाश, 4 की तलाश जारी

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। गुरुवार सुबह नदी में करीब 500 मीटर दूर मां-बेटी के शव बरामद किए गए। दिल दहला देने वाली बात यह रही कि दुधमुंही बच्ची अपनी मां के साथ टावेल से बंधी हुई मिली, जिससे साफ है कि मां ने आखिरी वक्त तक अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश की। इस दृश्य ने रेस्क्यू टीम और ग्रामीणों को भी भावुक कर दिया।