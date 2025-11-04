Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

बस्तर से दिल्ली की सीधी उड़ान बंद! सामने आई ये बड़ी वजह, टूट रहा लोगों का सपना

CG News: उम्मीद थी कि रायपुर के साथ ही अन्य बेहद जरूरी शहरों की एयर कनेक्टिविटी बस्तर को मिलेगी। रायपुर की फ्लाइट दोबारा शुरू होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सका..

3 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Chandu Nirmalkar

Nov 04, 2025

CG News, CG Flight

इंडिगो फ्लाइट (Photo-IANS)

CG News: बस्तर के उड़ान का सपना टूटता जा रहा है। बस्तर के लोगों को इस बार के विंटर शेड्यूल से बहुत उमीदें थीं। उम्मीद थी कि रायपुर के साथ ही अन्य बेहद जरूरी शहरों की एयर कनेक्टिविटी बस्तर को मिलेगी। ( CG News ) रायपुर की फ्लाइट दोबारा शुरू होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। उल्टे सप्ताह में तीन दिन जगदलपुर से सीधे दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को भी बंद कर दिया गया। अब दिल्ली वाली फ्लाइट सप्ताह में सिर्फ दो दिन जबलपुर जा रही है।

CG News: टूट रही उम्मीदें

बस्तर के जिम्मेदार नेताओं की दिलचस्पी उड़ान सुविधाओं में विस्तार को लेकर घटती जा रही है, इसलिए बस्तरवासियों की उम्मीदें भी अब लगातार टूट रही हैं। साल 2020 में जब एलायंस एयर ने हैदराबाद-जगदलपुर-रायपुर रुट पर अपनी सेवा शुरू की तो यह बस्तरवासियों के लिए उस वक्त की सबसे बड़ी सौगात थी। उड़ान योजना के तहत किफायती दर पर लोग इस रुट पर सफर कर पा रहे थे।

सरकार ने रुट से स्कीम हटाई और फ्लाइट बंद हो गई। अब दोबारा इस रुट पर सेवा नहीं शुरू होने का प्रमुख कारण आरसीएस और वीजीएफ स्कीम को लागू नहीं किया जाना है। एलायंस प्रबंधन मांग कर रहा है कि उसे इस स्कीम के तहत संचालन करने दिया जाए पर सरकार का कहना है कि अगर संचालन करना है तो बिना स्कीम यानी बिना सब्सिडी लिए करें।

जबलपुर से फ्लाइट पर डबल चेकइन जरूरी

सोमवार और गुरुवार को जगदलपुर से जबलपुर के बीच एलायंस एयर की फ्लाइट चल रही है। यह वीजीएफ स्कीम के तहत संचालित है। इसके बाद सरकार ने स्कीम हटा दी है। ऐसे में अगर बस्तर से किसी यात्री को दिल्ली जाना है तो पहले उसे यहां से जबलपुर की वीजीएफ रेट में टिकट लेनी होगी फिर वहां से आगे दिल्ली के लिए कमर्शियल रेट में। दो टिकट और दो पीएनआर की प्रक्रिया से गुजरना होगा। दो बार चेकइन भी करना होगा। जबलपुर में फ्लाइट से उतरकर फिर से लाइट बोर्ड करनी होगी। ऐसी स्थिति में अब लोग दिल्ली के लिए यहां से टिकट नहीं करवा रहे। जबलपुर के लिए भी गिनती के लोग यहां से जा रहे हैं।

विंटर शेड्यूल का टाइमिंग जारी फिर भी लाइट नहीं उड़ी

हर साल ठंड से पहले देशभर के एयरपोर्ट के लिए विंटर शेड्यूल जारी होते हैं। इस बार भी शेड्यूल जारी किए गए। इसके तहत सुबह ९ बजकर ५ मिनट पर जगदलपुर से रायपुर की लाइट को रवाना होना है। यही लाइट दो घंटे बाद रायपुर से लौटती। सब कुछ तय था लेकिन सरकार ने स्कीम लागू नहीं की इसलिए एलायंस प्रबंधन ने भी लाइट शुरू नहीं की। जबकि एलायंस प्रबंधन का कहना है कि बस्तर के यात्री और ट्रैवल एजेंट लगातार रायपुर की लाइट शुरू करने की मांग कर रहे है। लाइट शुरू होती तो सरकार को भी नुकसान नहीं होता बावजूद इस दिशा में पहल नहीं होने से विंटर शेड्यूल में भी बस्तर के हाथ खाली रह गए।

हम तैयार थे, मामला उच्च स्तर पर फंसा

एलायंस एयर स्टेशन इंचार्ज, पवन शर्मा ने कहा कि हमारे पास तो महीनेभर पहले ही रायपुर की नई लाइट का शेड्यूल आ गया था। लाइट को 31 अक्टूबर से शुरू होना था। पहले यह उमीद थी कि राज्योत्सव के दिन शुरुआत हो सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मामला उच्च स्तर पर फंस गया। हमें अभी भी उमीद है कि हमें रायपुर के लिए ऑपरेट करने का अवसर मिलेगा। सरकार गंभीरता से इस पर जरूर विचार करेगी।

कमर्शियल रेट पर किराया बहुत ज्यादा, इसलिए घटता है यात्रियों का लोड

सरकार कह रही है कि रायपुर रुट पर फ्लाइट कमर्शियल रेट पर चलाएं। इसी रेट पर इंडिगो फ्लाइट चला चुकी है। इस रेट पर किराया 10 हजार से अधिक तक पहुंचा है। ऐसी स्थिति में यात्रियों का लोड लगातार कम होता है और फ्लाइट का संचालन संबंधित कंपनी बंद कर देती है। सरकारें बस्तर को अपनी प्राथमिकता में बताती हैं लेकिन यहां की सबसे बड़ी मांग और जरूरत के लिए माहौल तैयार करने की दिशा में उचित पहल जिमेदार नहीं कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

04 Nov 2025 02:01 pm

Published on:

04 Nov 2025 02:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / बस्तर से दिल्ली की सीधी उड़ान बंद! सामने आई ये बड़ी वजह, टूट रहा लोगों का सपना

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बिहार से सबक लेकर बदला सिस्टम, अब आसान होगी बस्तर में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया

मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Bank Employees on Strike: सहकारी बैंक कर्मियों की चेतावनी, 17 नवंबर से रहेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

सहकारी बैंक कर्मी 17 नवंबर से जाएंगे हड़ताल पर (photo source- Patrika)
जगदलपुर

पीड़िता की मां ‘पत्रिका’ दिखाकर पहुंची डिप्टी CM के पास, बोलीं- अब किसी और की बेटी न झेले ये दर्द

बस्तर ओलंपिक में लापरवाही पर फूटा गुस्सा (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: रजत जयंती पर PM मोदी की सौगात! बस्तर को मिला मेडिकल कॉलेज और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना

स्वास्थ्य व कनेक्टिविटी की सौगात (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Road Accident: देखते ही देखते मचा कोहराम! नाबालिग ने थामी स्टीयरिंग और दंपति को मारी जोरदार टक्कर

नाबालिग ड्राइवर ने मचाई तबाही (photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.