बस्तर से दिल्ली की सीधी उड़ान बंद! सामने आई ये बड़ी वजह, टूट रहा लोगों का सपना

इंडिगो फ्लाइट (Photo-IANS)
CG News: बस्तर के उड़ान का सपना टूटता जा रहा है। बस्तर के लोगों को इस बार के विंटर शेड्यूल से बहुत उमीदें थीं। उम्मीद थी कि रायपुर के साथ ही अन्य बेहद जरूरी शहरों की एयर कनेक्टिविटी बस्तर को मिलेगी। ( CG News ) रायपुर की फ्लाइट दोबारा शुरू होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। उल्टे सप्ताह में तीन दिन जगदलपुर से सीधे दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को भी बंद कर दिया गया। अब दिल्ली वाली फ्लाइट सप्ताह में सिर्फ दो दिन जबलपुर जा रही है।
बस्तर के जिम्मेदार नेताओं की दिलचस्पी उड़ान सुविधाओं में विस्तार को लेकर घटती जा रही है, इसलिए बस्तरवासियों की उम्मीदें भी अब लगातार टूट रही हैं। साल 2020 में जब एलायंस एयर ने हैदराबाद-जगदलपुर-रायपुर रुट पर अपनी सेवा शुरू की तो यह बस्तरवासियों के लिए उस वक्त की सबसे बड़ी सौगात थी। उड़ान योजना के तहत किफायती दर पर लोग इस रुट पर सफर कर पा रहे थे।
सरकार ने रुट से स्कीम हटाई और फ्लाइट बंद हो गई। अब दोबारा इस रुट पर सेवा नहीं शुरू होने का प्रमुख कारण आरसीएस और वीजीएफ स्कीम को लागू नहीं किया जाना है। एलायंस प्रबंधन मांग कर रहा है कि उसे इस स्कीम के तहत संचालन करने दिया जाए पर सरकार का कहना है कि अगर संचालन करना है तो बिना स्कीम यानी बिना सब्सिडी लिए करें।
सोमवार और गुरुवार को जगदलपुर से जबलपुर के बीच एलायंस एयर की फ्लाइट चल रही है। यह वीजीएफ स्कीम के तहत संचालित है। इसके बाद सरकार ने स्कीम हटा दी है। ऐसे में अगर बस्तर से किसी यात्री को दिल्ली जाना है तो पहले उसे यहां से जबलपुर की वीजीएफ रेट में टिकट लेनी होगी फिर वहां से आगे दिल्ली के लिए कमर्शियल रेट में। दो टिकट और दो पीएनआर की प्रक्रिया से गुजरना होगा। दो बार चेकइन भी करना होगा। जबलपुर में फ्लाइट से उतरकर फिर से लाइट बोर्ड करनी होगी। ऐसी स्थिति में अब लोग दिल्ली के लिए यहां से टिकट नहीं करवा रहे। जबलपुर के लिए भी गिनती के लोग यहां से जा रहे हैं।
हर साल ठंड से पहले देशभर के एयरपोर्ट के लिए विंटर शेड्यूल जारी होते हैं। इस बार भी शेड्यूल जारी किए गए। इसके तहत सुबह ९ बजकर ५ मिनट पर जगदलपुर से रायपुर की लाइट को रवाना होना है। यही लाइट दो घंटे बाद रायपुर से लौटती। सब कुछ तय था लेकिन सरकार ने स्कीम लागू नहीं की इसलिए एलायंस प्रबंधन ने भी लाइट शुरू नहीं की। जबकि एलायंस प्रबंधन का कहना है कि बस्तर के यात्री और ट्रैवल एजेंट लगातार रायपुर की लाइट शुरू करने की मांग कर रहे है। लाइट शुरू होती तो सरकार को भी नुकसान नहीं होता बावजूद इस दिशा में पहल नहीं होने से विंटर शेड्यूल में भी बस्तर के हाथ खाली रह गए।
एलायंस एयर स्टेशन इंचार्ज, पवन शर्मा ने कहा कि हमारे पास तो महीनेभर पहले ही रायपुर की नई लाइट का शेड्यूल आ गया था। लाइट को 31 अक्टूबर से शुरू होना था। पहले यह उमीद थी कि राज्योत्सव के दिन शुरुआत हो सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मामला उच्च स्तर पर फंस गया। हमें अभी भी उमीद है कि हमें रायपुर के लिए ऑपरेट करने का अवसर मिलेगा। सरकार गंभीरता से इस पर जरूर विचार करेगी।
सरकार कह रही है कि रायपुर रुट पर फ्लाइट कमर्शियल रेट पर चलाएं। इसी रेट पर इंडिगो फ्लाइट चला चुकी है। इस रेट पर किराया 10 हजार से अधिक तक पहुंचा है। ऐसी स्थिति में यात्रियों का लोड लगातार कम होता है और फ्लाइट का संचालन संबंधित कंपनी बंद कर देती है। सरकारें बस्तर को अपनी प्राथमिकता में बताती हैं लेकिन यहां की सबसे बड़ी मांग और जरूरत के लिए माहौल तैयार करने की दिशा में उचित पहल जिमेदार नहीं कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
जगदलपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग