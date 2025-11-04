बस्तर से दिल्ली की सीधी उड़ान बंद! सामने आई ये बड़ी वजह, टूट रहा लोगों का सपना

हर साल ठंड से पहले देशभर के एयरपोर्ट के लिए विंटर शेड्यूल जारी होते हैं। इस बार भी शेड्यूल जारी किए गए। इसके तहत सुबह ९ बजकर ५ मिनट पर जगदलपुर से रायपुर की लाइट को रवाना होना है। यही लाइट दो घंटे बाद रायपुर से लौटती। सब कुछ तय था लेकिन सरकार ने स्कीम लागू नहीं की इसलिए एलायंस प्रबंधन ने भी लाइट शुरू नहीं की। जबकि एलायंस प्रबंधन का कहना है कि बस्तर के यात्री और ट्रैवल एजेंट लगातार रायपुर की लाइट शुरू करने की मांग कर रहे है। लाइट शुरू होती तो सरकार को भी नुकसान नहीं होता बावजूद इस दिशा में पहल नहीं होने से विंटर शेड्यूल में भी बस्तर के हाथ खाली रह गए।