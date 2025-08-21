अगस्त–सितंबर माह रहेंगे पर्वमय, मनाएं जायेंगे आधे दर्जन से अधिक त्योहार, यहां देखें List

Festival List 2025: अगस्त और आने वाला सितंबर का महीना धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इन दो महीनों में आधे दर्जन से अधिक प्रमुख पर्व और व्रत मनाए जाएंगे। इनमें हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, विश्वकर्मा जयंती, ओणम, पितृ पक्ष और नवरात्रि जैसे पर्व शामिल हैं। इन दिनों में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रहेगी और दान, पुण्य के कार्यों में वृद्धि होगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह समय शुभ फल देने वाला है और श्रद्धा, भक्ति से किए गए व्रत, पूजा और दान का विशेष पुण्य प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।