अगस्त–सितंबर माह रहेंगे पर्वमय, मनाएं जायेंगे आधे दर्जन से अधिक त्योहार, यहां देखें List

Festival List 2025: ज्योतिषाचार्य पं दिनेश दास ने बताया कि अगस्त महीने की हरतालिका तीज से लेकर गणेश चतुर्थी तथा सितम्बर में दुर्गा महाअष्टमी तक मनाया जाने वाला त्योहार हिन्दू धर्म में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 21, 2025

अगस्त–सितंबर माह रहेंगे पर्वमय (Photo source- Patrika)
अगस्त–सितंबर माह रहेंगे पर्वमय (Photo source- Patrika)

Festival List 2025: अगस्त और आने वाला सितंबर का महीना धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इन दो महीनों में आधे दर्जन से अधिक प्रमुख पर्व और व्रत मनाए जाएंगे। इनमें हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, विश्वकर्मा जयंती, ओणम, पितृ पक्ष और नवरात्रि जैसे पर्व शामिल हैं। इन दिनों में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रहेगी और दान, पुण्य के कार्यों में वृद्धि होगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह समय शुभ फल देने वाला है और श्रद्धा, भक्ति से किए गए व्रत, पूजा और दान का विशेष पुण्य प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

हिन्दुओं के लिए त्योहारों का महत्व

ज्योतिषाचार्य पं दिनेश दास ने बताया कि अगस्त महीने की हरतालिका तीज से लेकर गणेश चतुर्थी तथा सितम्बर में दुर्गा महाअष्टमी तक मनाया जाने वाला त्योहार हिन्दू धर्म में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। त्योहारों के दौरान, लोग पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन करते हैं। ये त्योहार हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने और आने वाली पीढ़ियों को अपनी परंपराओं से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह त्योहार हमारी धार्मिक आस्था को बढ़ाने वाला होता है।

अगस्त और सितंबर में आने वाले प्रमुख त्यौहार और व्रत

26 अगस्त, मंगलवार - हरतालिका तीज

27 अगस्त, बुधवार- गणेश चतुर्थी

5 सितंबर, शुक्रवार - ओणम

6 सितंबर, शनिवार - अनंत चतुर्दशी, गणेश विसर्जन

8 सितंबर, सोमवार - पितृ पक्ष आरम्भ

17 सितंबर, बुधवार - विश्वकर्मा जयंती

22 सितंबर, सोमवार - शरदीय नवरात्रि प्रारंभ

30 सितंबर, मंगलवार: दुर्गा महा अष्टमी पूजा

Updated on:

21 Aug 2025 01:23 pm

Published on:

21 Aug 2025 01:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / अगस्त–सितंबर माह रहेंगे पर्वमय, मनाएं जायेंगे आधे दर्जन से अधिक त्योहार, यहां देखें List

