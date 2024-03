लोकसभा चुनाव से पहले बस्तर में दहशत.. दो सप्ताह में नक्सलियों ने की दो भाजपा नेता और एक युवक की हत्या, सनसनी

जगदलपुरPublished: Mar 11, 2024 01:24:55 pm Submitted by: Kanakdurga jha

Naxals Terror In Bijapur : बीजापुर के कुटरु इलाके के तेलीपेटा गांव में एक ग्रामीण का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान तेलीपेटा निवासी हेमला पूसू के नाम से हुई है। (Naxals Terror In Bijapur) बताया जाता है कि नक्सली दो दिन पहले इस ग्रामीण के घर पहुंचे थे। उन्होंने उसे घर से बाहर निकाला व पूछताछ के बहाने अपने साथ जंगल की ओर ले गए। (Naxals Terror In Bijapur) दो दिन तक इसका कुछ अतापता नहीं चलने पर मृतक के भाई सोमारु हेमला ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद ग्रामीण भी उसकी खोज खबर लगाने जुट गए थे। मंगलवार की सुबह उसका शव सड़क पर पड़ा मिला।