ओडिशा पुलिस का बड़ा एक्शन! 48 हजार एकड़ अवैध गांजा नष्ट, नक्सलियों की फंडिंग पर बड़ा वार

अभियान के दौरान पुलिस ने 2,69,166 किलोग्राम तैयार गांजा भी जब्त किया, जिसकी बाजार कीमत लगभग 1,346 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस तरह कुल मिलाकर पुलिस ने करीब 2,700 करोड़ रुपये के नशे के कारोबार पर करारा प्रहार किया है। यह कार्रवाई सिर्फ नशे के खिलाफ नहीं, बल्कि नक्सलियों के आर्थिक नेटवर्क को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा भी रही। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि अवैध गांजा की खेती माओवादी संगठनों के लिए आय का प्रमुख स्रोत रही है, जिस पर अब सीधा असर पड़ा है।