CG Education News: बस्तर में एक व्याख्याता को 5 पदों का प्रभार, नियमों को दरकिनार कर वर्षों से चल रहा खेल

वे एक साथ कन्या आश्रम प्राथमिक शाला भानपुरी, कन्या आश्रम माध्यमिक शाला भानपुरी, कन्या शिक्षा परिसर माध्यमिक शाला भानपुरी, कन्या शिक्षा परिसर हाई स्कूल भानपुरी और मूल पद व्याख्याता अर्थशास्त्र हायर सेकेंडरी स्कूल चपका के पद पर बनी हुई हैं। सरकारें आईं और चली गईं। नियम बने और बदले पर अहिल्या कश्यप को कोई इन पदों से नहीं हटा पाया। शासन के नियमों पर अगर जाएं तो एक व्याख्याता को एक साथ इतने पद का प्रभार नहीं दिया जा सकता लेकिन वे तीन आश्रम और एक शिक्षा परिसर के अतिरिक्त प्रभार पर बनी हुई हैं।