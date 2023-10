ये लोग बस्तर का भला नहीं चाहते.. PM मोदी ने CM और डिप्टी सीएम को लेकर कही ये बड़ी बात, नहीं आने के बताए दो कारण

जगदलपुरPublished: Oct 03, 2023 01:52:53 pm Submitted by: चंदू निर्मलकर

PM Modi vigit to chhattisgarh : विकसित भारत का सपना तब सिद्ध होगा जब हर प्रदेश, हर जिला, हर गांव विकसित हो...

जगदलपुर। PM Modi vigit to chhattisgarh : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बस्तर (PM Modi in Bastar) दौरे पर है। जगदलपुर पहुंचने पर PM मोदी मां दतेश्वरी मंदिर पहुंचे। यहां पूजा-अर्चना करने के बाद सीधे सभा (PM Modi in CG ) स्थल पहुंचे। ऐतिहासिक लालबाग मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने राष्ट्र को 25 हजार करोड़ के स्टील प्लांट की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने ताड़ोकी-रायपुर रेल सेवा का शुभारंभ किया। साथ ही विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यहां का बनने वाला स्टील काम आने वाला है, नई ऊर्जा देने वाला है। बस्तर में जो स्टील बनेगा, उससे हमारी सेना भी मजबूत होगी।