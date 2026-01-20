शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस तारीख को जारी होगी पदोन्नति सूची, यह है समय-सारिणी

प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाते हुए विभाग ने 13 फरवरी तक गोपनीय चरित्रावली और चल-अचल संपत्ति का विवरण व मतांकन पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। पदोन्नति प्रक्रिया के तहत 16 फरवरी को बैठक की सूचना देने के बाद, 20 फरवरी को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। समिति की मंजूरी मिलते ही 23 फरवरी को पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। शिक्षकों की पदस्थापना में पारदर्शिता हेतु काउंसलिंग भी की जाएगी। पदोन्नति आदेश जारी होने के बाद 2 मार्च से 5 मार्च 2026 के बीच काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी।