जगदलपुर

शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस तारीख को जारी होगी पदोन्नति सूची, यह है समय-सारिणी

Promotion News: पदोन्नति की राह देख रहे बस्तर संभाग के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। स्कूल शिक्षा विभाग इसी महीने प्रक्रिया शुरू करने वाली है, वहीं फरवरी में फाइनल सूची कर देंगे…

Google source verification

जगदलपुर

image

Chandu Nirmalkar

Jan 20, 2026

CG Teacher Promotion

शिक्षकों का होने वाला है प्रमोशन , प्रतीकात्मक फोटो

Promotion News: बस्तर संभाग के शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से पदोन्नति की राह देख रहे टी (ट्राइबल) एवं ई (एजुकेशन) संवर्ग के शिक्षकों और प्राथमिक शाला के प्रधान पाठकों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। बस्तर संभाग के अंतर्गत कार्यरत स्नातक व प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पद पर पदोन्नत करने की आधिकारिक परिपत्र में इस हेतु विस्तृत समय-सारिणी भी जारी कर दी गई है।

जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा विभाग एचआर सोम ने इस संबंध में बताया कि पदोन्नति की यह पूरी प्रक्रिया जनवरी के अंत से शुरू होकर मार्च के पहले सप्ताह तक चलेगी। जिसके तहत 31 जनवरी 2026 को 1 अप्रैल 2024 की स्थिति के आधार पर शिक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके ठीक चार दिन बाद यानी 4 फरवरी 2026 को पदोन्नति के लिए पात्र शिक्षकों की सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी।

23 फरवरी को जारी होगा आदेश

प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाते हुए विभाग ने 13 फरवरी तक गोपनीय चरित्रावली और चल-अचल संपत्ति का विवरण व मतांकन पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। पदोन्नति प्रक्रिया के तहत 16 फरवरी को बैठक की सूचना देने के बाद, 20 फरवरी को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। समिति की मंजूरी मिलते ही 23 फरवरी को पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। शिक्षकों की पदस्थापना में पारदर्शिता हेतु काउंसलिंग भी की जाएगी। पदोन्नति आदेश जारी होने के बाद 2 मार्च से 5 मार्च 2026 के बीच काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी।

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस तारीख को जारी होगी पदोन्नति सूची, यह है समय-सारिणी

