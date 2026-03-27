27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

Road Accident: NH-30 पर दर्दनाक हादसा! बोलेरो की टक्कर के बाद ट्रेलर से कुचले 2 युवक, मचा हड़कंप

Road Accident: छत्तीसगढ़ के बस्तर में NH-30 के पास हुए सड़क हादसे में दो बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। बोलेरो की टक्कर के बाद ट्रेलर से टकराने से हादसा और गंभीर हो गया।

2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Mar 27, 2026

एनएच-30 पर दर्दनाक हादसा (photo source- Patrika)

एनएच-30 पर दर्दनाक हादसा (photo source- Patrika)

Road Accident: राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर बुधवार शाम बस्तर थाना क्षेत्र अंतर्गत बालेंगा पेट्रोल पंप के पास हुए दर्दनाक सडक़ हादसे में दो बाइक सवारों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रायपुर से जगदलपुर की ओर आ रही एक फॉलो वाहन (बोलेरो) की चपेट में आने के बाद बाइक सवार अनियंत्रित हो गए।

Road Accident: अस्पताल में उपचार के पहले ही तोड़ दिया दम

हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक सामने से आ रहे ट्रेलर की चपेट में आने के बाद गंभीर रूप से घायल हुआ और अस्पताल में उपचार के पहले ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। हादसे के बाद कुछ देर तक मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

घटना के बाद ग्रामीणों ने चालक को घेरा

हादसे के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों और स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने बोलेरो चालक को घेर लिया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सडक़ से हटाकर यातायात बहाल कराया गया। बताया जा रहा है कि मृतक उमरगांव के निवासी थे व राजमिस्त्री का काम करते थे।

जानें कैसे हुआ हादसा?

मामले की जानकारी देते हुए बस्तर थाना प्रभारी ने बताया कि रायपुर से जगदलपुर की ओर आ रही एक फॉलो गाड़ी ने बाइक सवार कमलेश और रामप्रसाद को बालेंगा पेट्रोल पंप के पास टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा सामने से आ रहे ट्रेलर से टकरा गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया।

जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। सूचना मिलते ही परिजन बस्तर पहुंचे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

Road Accident: यातायात का दबाव काफी ज्यादा

वहीं घटना के बाद ग्रामीणों का आक्रोश भी सामने आया, जो यह दर्शाता है कि सड़क हादसों को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला, यातायात बहाल कराया और आगे की जांच शुरू की है। पिछले कुछ वर्षों में बस्तर संभाग में सड़क हादसों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। खासकर राष्ट्रीय राजमार्ग-30 (NH-30), जो रायपुर को जगदलपुर से जोड़ता है, इस मार्ग पर भारी वाहनों, लंबी दूरी की गाड़ियों और स्थानीय यातायात का दबाव काफी ज्यादा रहता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Mar 2026 12:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Road Accident: NH-30 पर दर्दनाक हादसा! बोलेरो की टक्कर के बाद ट्रेलर से कुचले 2 युवक, मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Abujhmad News: नक्सलियों के गढ़ में गृहमंत्री की पैदल एंट्री, सुरक्षा बलों का बढ़ाया मनोबल, देखें Video

नक्सलियों के गढ़ में गृहमंत्री की पैदल एंट्री (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Chhattisgarh Crime: बस्तर में गुमशुदगी के चौंकाने वाले आंकड़े, कांकेर-जगदलपुर में सबसे ज्यादा केस

बेटियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG Accident: पूर्व मंत्री के काफिले की गाड़ी ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर, 2 युवकों की दर्दनाक मौत

CG Accident: पूर्व मंत्री के काफिले की गाड़ी ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर, 2 युवकों की दर्दनाक मौत
जगदलपुर

CG Heat Alert: बस्तर में हीट स्ट्रोक का खतरा, प्रशासन ने जारी की विस्तृत एडवाइजरी

बस्तर में लू का खतरा बढ़ा (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Bastar Lawyers Protest: जगदलपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग तेज, जनआंदोलन की तैयारी शुरू

हाइकोर्ट की खंडपीठ के लिए जनआंदोलन की तैयारी (photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.