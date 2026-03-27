Road Accident: NH-30 पर दर्दनाक हादसा! बोलेरो की टक्कर के बाद ट्रेलर से कुचले 2 युवक, मचा हड़कंप

वहीं घटना के बाद ग्रामीणों का आक्रोश भी सामने आया, जो यह दर्शाता है कि सड़क हादसों को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला, यातायात बहाल कराया और आगे की जांच शुरू की है। पिछले कुछ वर्षों में बस्तर संभाग में सड़क हादसों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। खासकर राष्ट्रीय राजमार्ग-30 (NH-30), जो रायपुर को जगदलपुर से जोड़ता है, इस मार्ग पर भारी वाहनों, लंबी दूरी की गाड़ियों और स्थानीय यातायात का दबाव काफी ज्यादा रहता है।