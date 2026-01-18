18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

JLF 2026: 10 मिनट डिलीवरी कल्चर…उपभोक्ताओं की अपेक्षा बढ़ाती है, वर्कर्स पर दबाव

सत्र द गिग इकॉनमी में डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित रोजगार के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पहलुओं पर चर्चा हुई। बीते वर्ष दिसंबर में गिग वर्कर्स के विरोध, फूड डिलीवरी और कंपनियों को लेकर उठे विवाद पर भी सत्र में लेखिका व शोधकर्ता वंदना वासुदेवन, अर्थशास्त्री राकेश मोहन और लीडरशिप एक्सपर्ट केतकी कार्णिक ने चर्चा की।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Ashwani Kumar

image

Ashwani Bhadauria

Jan 18, 2026

जयपुर। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में रविवार को सत्र द गिग इकॉनमी में डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित रोजगार के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पहलुओं पर चर्चा हुई। बीते वर्ष दिसंबर में गिग वर्कर्स के विरोध, फूड डिलीवरी और कंपनियों को लेकर उठे विवाद पर भी सत्र में लेखिका व शोधकर्ता वंदना वासुदेवन, अर्थशास्त्री राकेश मोहन और लीडरशिप एक्सपर्ट केतकी कार्णिक ने चर्चा की।
सत्र में 10 मिनट डिलीवरी कल्चर पर भी सवाल उठे। वक्ताओं ने कहा कि यह सुविधा उपभोक्ताओं की अपेक्षा को बढ़ाती है, लेकिन इसकी कीमत श्रमिकों की सुरक्षा और मानसिक दबाव के रूप में चुकानी पड़ रही है।

शिकायत निवारण की मानवीय व्यवस्था खत्म
क्या गिग इकोनॉमी वास्तव में रोजग़ार सृजन का माध्यम है या यह श्रम के नए रूप में असुरक्षा और असमानता को बढ़ा रही है...इस सवाल के जवाब में वंदना वासुदेवन ने कहा कि भारत में गिग वर्क कोई नई अवधारणा नहीं है, लेकिन तकनीक ने इसमें नियंत्रण और निगरानी बढ़ा दी है। प्लेटफॉर्म कीमत तय करते हैं और उसके बाद काम बांटा जाता है। शिकायत निवारण के लिए मानवीय व्यवस्था लगभग खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद गिग प्लेटफॉर्म ने लाखों लोगों को काम दिया, लेकिन जो अस्थायी व्यवस्था थी, वह अब स्थायी रोजगार का रूप ले चुकी है, जिसमें न सुरक्षा है, न तरक्की का रास्ता।

सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत
राकेश मोहन ने कहा कि गिग वर्कर्स की संख्या संगठित औद्योगिक श्रमिकों के बराबर या उससे अधिक हो रही है, इसलिए इसे मामूली क्षेत्र नहीं माना जा सकता। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को प्लेटफॉर्म लेन-देन से एक तय प्रतिशत सीधे गिग वर्कर्स के सामाजिक सुरक्षा खातों (जैसे पेंशन या बीमा) में जमा कराने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे रोजगार पोर्टेबल और सुरक्षित हो सके।

केतकी कार्णिक ने गिग इकोनॉमी को बदलती कार्य-संस्कृति से जोड़ा। उन्होंने कहा कि भविष्य में नौकरी नहीं, बल्कि कौशल, नेटवर्क और मानसिक लचीलापन लोगों को टिकाए रखेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Jaipur Literature Festival

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Jan 2026 03:19 pm

Published on:

18 Jan 2026 03:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / JLF 2026: 10 मिनट डिलीवरी कल्चर…उपभोक्ताओं की अपेक्षा बढ़ाती है, वर्कर्स पर दबाव

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Literature Festival

BJP National President Election: राजस्थान भाजपा ने जारी की प्रस्तावकों की सूची, 20 नेताओं को मिली जिम्मेदारी, यहां देखें लिस्ट

Bhajanlal-Sharma-Vasundhara-Raje-Diya-Kumari-4
जयपुर

JLF 2026: जयपुर में बोले पोलैंड के डिप्टी पीएम-पुतिन का तीन दिन का स्पेशल ऑपरेशन बन गया लंबा युद्ध, खामियाजा भुगत रहा रूस

जयपुर

Raj K Purohit: बीजेपी के दिग्गज नेता राज के पुरोहित का निधन, राजस्थान मूल के थे; CM भजनलाल और गहलोत ने जताया दुख

Raj-K-Purohit
जयपुर

Rajasthan 4th Grade Salary: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में चयन के बाद क्या होगा काम और कितनी मिलेगी सैलरी?

Rajasthan 4th Grade Result 2026
शिक्षा

राजस्थान सहित 5 राज्यों में कार का शीशा तोड़कर चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश

Photo: Social Media
खास खबर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.