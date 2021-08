20 मॉडल स्कूलों को मिले प्रिंसिपल ,21 जिलों से रिसोर्स पर्सन बदले, कार्यक्रम अधिकारियों को निदेशालय किया तलब

जयपुर, 7 अगस्त

प्रदेश भर में संचालित किए जा रहे मॉडल स्कूलों (Model Schools) को अब उनका स्टाफ मिल गया है। इसके साथ ही समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha Abhiyan) में कार्यरत रिसोर्स पर्सन और कार्यक्रम अधिकारियों के डेपुटेशन रद्द (Deputation of Resource Person and Program Officers canceled) कर उन्हें निदेशालय तलब किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (Directorate of Secondary Education) ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जिसके मुताबिक राज्य के बीस स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल्स (Swami Vivekananda Model Schools) को प्रिंसिपल मिल गए हैं। इन मॉडल स्कूलों में जीव विज्ञान के 15, रसायन विज्ञान के 25, अर्थशास्त्र के दो, अंग्रेजी के 9, इन्फॉरमेटिक प्रेक्टिस के 9, गणित के 9 और भौतिक विज्ञान के 13 व्याख्याताओं को पोस्टिंग दी गई है। इसके साथ ही सीनियर असिस्टेंट,जूनियर असिस्टेंट के 131 पदों पर मंत्रालयिक कर्मचारी पदस्थापित किए गए हैं। ये कर्मचारी राजकीय सीनियर सैकंडरी और सैकंडरी स्कूल से स्थानान्तरित किए गए हैं। इनमें सीनियर असिस्टेंट के 57 और जूनियर असिस्टेंट के 74 कार्मिकों को इधर उधर किया गया है।

रिसोर्स पर्सन्स को निदेशालय किया तलब

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (Directorate of Secondary Education) ने 21 जिलों के रिसोर्स पर्सन का डेपुटेशन रद्द (Resource person's deputation canceled) करने के आदेश जारी कर उन्हें निदेशालय तलब किया है। इन रिसोर्स पर्सन में झोटवाड़ा (जयपुर) के पंकज ओसवाल, पाओटा (जयपुर) के मनोज कुमार शर्मा, फागी (जयपुर) के विजय सिंह, शाहपुरा (जयपुर) के सीताराम सैनी, शाहपुरा (जयपुर) के कमल किशोर शर्मा, बहरोड (अलवर) के वेद प्रकाश, कोटकासिम (अलवर) के नवीन कटारिया,बामनवास (सवाई माधोपुर) के मुकेश कुमार मीणा, देओली (टोंक) के बाबूलाल, नागौर के राधेश्याम गोदारा, चिखाली (डूंगरपुर) के देवशंकर डामोर, तिजारा (अलवर) के सुरेंद्र सिंह ,(बांसवाड़ा) के रामलाल डिंडोर, लूणकरनसर (बीकानेर) के गजेंद्र कुमार पोसवाल, रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर) के दौलतराम मौर्य, श्रीगंगानगर के अमनदीप सिंह, सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) के अकिन मिढ्‌ढा, चित्तलवाना (जालोर) के श्रीकांत चतुर्वेदी, मूंडवा (नागौर) की शिखा माथुर, विजयनगर (श्रीगंगानगर) के गुरप्रीत सिंह का डेपुटेशन रद्द करके इन्हें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (Directorate of Secondary Education) में उपस्थिति देने के आदेश दिए गए हैं। यहां से अब इन टीचर्स को स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा।

कार्यक्रम अधिकारी भी हटाए

शिक्षा विभाग ने राज्य में अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालयों (Additional District Project Coordinator Offices) में कार्यरत कार्यक्रम अधिकारियों के डेपुटेशन को निरस्त (Deputation of program officers canceled) कर दिया है। श्रीगंगानगर के शंभूलाल मीणा, टोंक के सुनील कुमार विजयवर्गीय, झालावाड़ के शमसुदीन खान और भीलवाड़ा के मोइनखान पठान, भीलवाड़ा के सत्यनारायण शर्मा, चूरू के सुरेंद्र प्रसाद शर्मा, हनुमानगढ़ की विनिता, शौक अली, हरलाल सिंह ढाका, चूरू के विजयपाल धुवान, करौली के राजेश कुमार मीणा, नागौर के नेमीचंद फिरोदा, श्रीगंगानगर के प्रवीण गौड़, का डेपुटेशन भी निरस्त कर दिया है। इन सभी को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में उपस्थिति देनी है, जहां से इन्हें स्कूलों में भेजा जाएगा।