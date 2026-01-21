Jaipur: क्रेडिट कार्ड का एक लाख का कर्जा चुकाने के लिए ज्वैलरी शॉप से 4 किलो चांदी ले उड़ा, पुलिस ने यूं दबोचा

नारायण विहार थाना पुलिस के अनुसार 2 जनवरी को थाना इलाके में ज्वैलरी शॉप में साइड की दीवार तोड़कर चांदी के जेवर चोरी किए गए थे। पुलिस ने मामले में सीसीटीवी खंगाले और पुख्ता पहचान होने के बाद सिरसी रोड निवासी विकास कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की निशानदेही पर कुल 4 किलो 216 ग्राम चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने क्रेडिट कार्ड और लोन से जुड़े कर्ज के दबाव में चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है।