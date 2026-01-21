Jaipur: लग्जरी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस को बेपटरी करने की साजिश नाकाम, सैकड़ों विदेशी पर्यटकों की बची जान

राजस्थान के सिरोही जिले में बीते साल सितंबर में अरावली एक्सप्रेस को बेपटरी करने की बड़ी साजिश सामने आई है। बदमाशों ने यहां रेलवे ट्रैक पर खंभा डालकर ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की। लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ से ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई। प्रदेश में इससे पहले अजमेर में ट्रेन को डीरेल करने की साजिश का खुलासा हो चुका है। वहीं उदयपुर और अलवर में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव करने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।