जयपुर

Jaipur: लग्जरी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस को बेपटरी करने की साजिश नाकाम, सैकड़ों विदेशी पर्यटकों की बची जान

जयपुर। विदेशी पर्यटकों के लिए संचालित देश की सबसे लग्जरी ट्रेनों में शामिल महाराजा एक्सप्रेस को बेपटरी करने की एक बड़ी साजिश लोको पायलट की सतर्कता के चलते नाकाम हो गई। ट्रेन जयपुर से सवाई माधोपुर की ओर रवाना हुई थी। लोको पायलट को रात करीब 11 बजे शिवदासपुरा क्षेत्र में महात्मा गांधी अस्पताल के [&hellip;]

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Jan 21, 2026

देश की लग्जरी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस, पत्रिका फाइल फोटो

देश की लग्जरी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस, पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। विदेशी पर्यटकों के लिए संचालित देश की सबसे लग्जरी ट्रेनों में शामिल महाराजा एक्सप्रेस को बेपटरी करने की एक बड़ी साजिश लोको पायलट की सतर्कता के चलते नाकाम हो गई। ट्रेन जयपुर से सवाई माधोपुर की ओर रवाना हुई थी। लोको पायलट को रात करीब 11 बजे शिवदासपुरा क्षेत्र में महात्मा गांधी अस्पताल के पास रेलवे फाटक के समीप ट्रैक पर जानबूझकर रखी गई लोहे की एंगल दिखाई दी, जिससे ट्रेन को करीब 35 मिनट तक रोका गया।

ये है पूरा मामला

सूत्रों के अनुसार करीब 5 से 6 लोहे की एंगल, लगभग 5 फुट लंबी, ट्रेन को पटरी से उतारने की नीयत से ट्रैक पर रखी गई थीं। लोको पायलट ने समय रहते एंगल देख इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। लोको पायलट की सूझबूझ से ट्रेन में सवार सैकड़ों विदेशी पर्यटकों सहित अन्य यात्रियों की जान सुरक्षित बच गई।

घटना के बाद रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वायड की मदद से जांच की गई और ट्रैक को सुरक्षित घोषित करने के बाद रेल संचालन बहाल किया गया। आरपीएफ ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रेलवे ने ट्रैक पेट्रोलिंग और सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

ट्रेनों को डिरेल करने की साजिश

राजस्थान के सिरोही जिले में बीते साल सितंबर में अरावली एक्सप्रेस को बेपटरी करने की बड़ी साजिश सामने आई है। बदमाशों ने यहां रेलवे ट्रैक पर खंभा डालकर ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की। लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ से ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई। प्रदेश में इससे पहले अजमेर में ट्रेन को डीरेल करने की साजिश का खुलासा हो चुका है। वहीं उदयपुर और अलवर में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव करने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

ट्रेन पर पथराव

अलवर जिले के खेड़ली कस्बे से नदबई की ओर जाने‌ वाले आगरा-बांदीकुई रेलमार्ग पर बीते दिंसबर में अज्ञात लोगों ने इंटरसिटी खजुराहो एक्सप्रेस पर पथराव किया। इसमें ट्रेन के एसी कोच का एक शीशा टूट गया। ट्रेन के जयपुर पहुंचने पर कंट्रोल रुम से खेड़ली स्टेशन को घटना की सूचना दी। इस पर खेड़ली आरपीएफ पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। ठीक इसी स्थान पर अज्ञात बदमाशों ने मालगाड़ी को बेपटरी करने की कोशिश की थी।

