प्रदेश के 1550 से अधिक चिकित्सकों को बड़ा तोहफा

चिकित्सा व चिकित्सा ​शिक्षा विभाग की मुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल ऑफिसर से सीनियर मेडिकल ऑफिसर, जूनियर से सीनियर स्पेशलिस्ट, डिप्टी डायरेक्टर से पीसीएमओ सहित विभिन्न पदों पर डीएसीपी के तहत चिकित्सकों को पदोन्नत किया गया। इसके साथ ही पूर्व में डेफर और रिव्यू डीपीसी के मामलों को भी निपटाया गया। चिकित्सा शिक्षा विभाग में भी 27 विशिष्टताओं में चिकित्सक शिक्षकों को डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति दी गई। वरिष्ठ प्रदर्शकों को सहायक आचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया। औषधि नियंत्रण आयुक्तालय के 23 अधिकारियों को भी पदोन्नति का लाभ मिला।