अनोखी दीवानगी, भयंकर गर्मी में सड़क पर लेटकर 600 KM की खौफनाक यात्रा कर रहा संत, इच्छा है CM बनें ‘सचिन’

हैरानी की बात यह है कि संत राजगिरी का पायलट से कभी कोई निजी परिचय नहीं रहा है। वे न तो कभी उनसे मिले हैं और न ही किसी राजनीतिक दल से उनका सक्रिय वास्ता है। संत का कहना है कि यह उनका 'हठयोग' है। वे पायलट को एक ऐसा जननेता मानते हैं, जो हमेशा जनता के सुख-दुख में साथ खड़ा रहता है। उन्होंने संकल्प लिया है कि वे सचिन पायलट से तभी मुलाकात करेंगे, जब वे मुख्यमंत्री की शपथ ले लेंगे।