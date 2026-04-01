अहंकार की आग में झुलसता युद्ध, जीत कहीं भी नहीं



ईरान, जिसकी राजनीतिक संरचना बहुस्तरीय और सामाजिक आधार गहरा है, किसी एक प्रहार से नहीं टूट सकता था। इसके विपरीत, उस पर किए गए हमलों ने उसके भीतर प्रतिरोध की ऊर्जा को और प्रज्वलित कर दिया। आज स्थिति यह है कि ट्रंप स्वयं अपने ही निर्मित चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। सहयोगियों का प्रश्न इस युद्ध की सबसे बड़ी विडंबना बन गया है। नाटो जो कभी अमरीकी नेतृत्व का सबसे बड़ा स्तंभ था, इस संघर्ष में लगभग निष्क्रिय बना हुआ है। यूरोपीय देशों की हिचकिचाहट केवल सामरिक नहीं, बल्कि राजनीतिक भी है। वे एक ऐसे युद्ध का भार उठाने को तैयार नहीं, जिसका उद्देश्य स्वयं अस्पष्ट है। अमरीका इस युद्ध में नेतृत्व करते हुए भी अकेला खड़ा है और यह अकेलापन उसकी शक्ति नहीं, बल्कि उसकी सीमाओं का संकेत है। परंतु यदि बाहरी समर्थन का अभाव एक संकट है, तो आंतरिक अव्यवस्था उससे भी अधिक गहरी समस्या बन चुकी है। ट्रंप प्रशासन आज एक समन्वित शासन कम और परस्पर विरोधी शक्तियों का समूह अधिक प्रतीत होता है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने युद्ध के बीच अचानक सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज और कम से कम दो अन्य वरिष्ठ जनरलों को तत्काल सेवा निवृत्त कर दिया, जिससे पेंटागन के शीर्ष नेतृत्व की संरचना पूरी तरह बदल गई। इसी प्रकार कैबिनेट में हलचल भी तेज हो रही है। एटॉर्नी जनरल पैम बांडी को हटाने से व्यापक सत्ता-संरचना पर कयासों का तूफान उठ गया है। इससे पहले ही आतंकवाद विरोधी प्रमुख जो केंट और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने ईरान नीति पर असहमति के चलते इस्तीफा दे दिया था। ट्रंप कुछ और बड़े बदलावों पर भी विचार कर रहे हैं, जिसमें तुलसी गेबार्ड व काश पटेल जैसे प्रमुख चेहरे शामिल हैं।