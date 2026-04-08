Jaipur News: जयगढ़ किले पर जापानी महिला से छेड़छाड़ का 1 आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार, जबरन पकड़ा था हाथ

Jaigarh Fort Harassment Case: पर्यटन नगरी जयपुर में एक जापानी महिला पर्यटक के साथ छेड़छाड़ की घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था और 'अतिथि देवो भव' की छवि पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आमेर थाना पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके तीन साथी अब भी फरार हैं। आरोपियों के दो दोपहिया वाहन भी जब्त कर लिए गए हैं।