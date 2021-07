छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू

जयपुर, 7 जुलाई

राज्य में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (Department of Social Justice and Empowerment) की ओर से संचालित किए जा रहे आवासीय विद्यालयों, राजकीय और अनुदानित छात्रावासों (residential schools, government and aided hostels) में नए शिक्षा सत्र 2021-22 में एडमिशन की प्रक्रिया (Admission Process) शुरू कर दी गई है। स्टूडेंट्स 2 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन एडमिशन के लिए पोर्टल ओपन कर दिया गया है। स्टूडेंट्स को आवेदन में अधिकतम तीन छात्रावासों या आवासीय विद्यालयों का ऑप्शन दे सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र sso.rajasthan.gov.in और http:// SJMS.rajasthan.gov.in पर किए जा सकेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स को पहले से ही यहां पढ़ रहे हैं उन्हें अपनी पिछली परीक्षा की मार्कशीट SSO.rajasthan.gov.in पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। उन्हें फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन की पहली सूची 2 अगस्त को, दूसरी सूची 18 अगस्त को और तीसरी सूची 2 सितंबर को जारी की जाएगी।

यह है आवेदन के लिए पात्रता

: विद्यार्थी का राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी

: आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में छठीं से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे स्टूडेंट्स का ही एडमिशन हो सकेगा।

: स्टूडेंट्स का कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य द्वारा सर्टिफाइड होना जरूरी होगा।

: एडमिशन में पहली वरीयता संबंधित वर्ग के बीपीएल परिवार के स्टूडेंट को दी जाएगी।

: एडमिशन पिछली कक्षा में 40 प्रतिशत अंक अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर ही दिया जाएगा।

: यह भी जरूरी है कि परिवार की वार्षिक आय 8.00 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स सरकारी कर्मचारी हैं और अधिकतम 8.00 लाख रुपए वार्षिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वे विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।