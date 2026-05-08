Ajmer News: बारिश में ना रहे कोई भी स्कूल जर्जर, सरकारी स्कूलों का होगा कायाकल्प

School Development: अजमेर. जिले के सरकारी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने और विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को जिले के विभिन्न राजकीय विद्यालयों में लगभग एक करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए कक्षा-कक्षों के निर्माण कार्यों का शुभारम्भ किया। उन्होंने अधिकारियों और शिक्षकों को निर्देश दिए कि बारिश के मौसम से पहले किसी भी विद्यालय में जर्जर भवन या कक्ष नहीं रहने चाहिए, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।