12 अगस्त 2025,

एप्पल ऑथराइज्ड रिसेलर ईनवेंट ने शुरू किया प्रीमियम रिटेल सफर

पी3एस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित एप्पल ऑथराइज्ड रिसेलर ईनवेंट ने आज अजमेर में अपना पहला एक्सक्लूसिव स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की।

Aug 12, 2025

जयपुर। पी3एसवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित एप्पल ऑथराइज्डरिसेलरईनवेंट ने आज अजमेर में अपना पहला एक्सक्लूसिव स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की। यह स्टोर मित्तल मॉल, पीआर रोड, हाथी भाटा में स्थित है। यह लॉन्च राजस्थान में एप्पल के रिटेल विस्तार का एक अहम पड़ाव है, जो क्षेत्र के सबसे गतिशील शहरों में से एक को एप्पल का प्रीमियम शॉपिंग अनुभव और फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स प्रदान करेगा।

पी3एसवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ, स्वर्ण बजाज ने कहा " यह शहर हमेशा से एक प्रगतिशील बाजार रहा है, जहां क्वालिटी टेक्नोलॉजी की मांग लगातार बढ़ रही है। इस लॉन्च के साथ, हम एप्पल का अनुभव शहर के और करीब ला रहे हैं- जिसमें क्यूरेटेड सर्विस, बेहतरीन अफोर्डेबिलिटी प्रोग्राम्स और प्रीमियम इन-स्टोर माहौल का मेल है। हमारा उद्देश्य दुनिया की सबसे पसंदीदा टेक्नोलॉजी को और अधिक सुलभ, पर्सनल और रिवार्डिंग बनाना है।"

स्टोर का डिज़ाइन एप्पल के वैश्विक रिटेल सिद्धांतों के अनुरूप है- साफ-सुथरा, इमर्सिव और प्रोडक्ट-फर्स्ट। यहां नवीनतम iPhone, MacBook, iPad, AppleWatch और जेन्युइन एप्पल एक्सेसरीज़ की पूरी रेंज उपलब्ध होगी। ग्राहक हैंड्स-ऑन डेमो के जरिए डिवाइस का अनुभव ले सकते हैं, एप्पल-ट्रेंड प्रोफेशनल्स (एप्पल चैंपियंस) से पर्सनलाइज़्डरिकमेंडेशन पा सकते हैं और खरीद के बाद सहज सपोर्ट का लाभ उठा सकते हैं। ग्राहक 24 महीनों तक की बिना ब्याज की ईएमआई, डिवाइस एक्सचेंज प्रोग्राम और इन-स्टोर अफोर्डेबिलिटी पार्टनर्स से कस्टमाइज्ड लोन सहायता का भी लाभ उठा सकते हैं, जिससे एप्पल में स्विच करना आसान, तेज़ और बजट-फ्रेंडली हो जाता है।

12 Aug 2025 03:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / एप्पल ऑथराइज्ड रिसेलर ईनवेंट ने शुरू किया प्रीमियम रिटेल सफर

