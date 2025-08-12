एप्पल ऑथराइज्ड रिसेलर ईनवेंट ने शुरू किया प्रीमियम रिटेल सफर

स्टोर का डिज़ाइन एप्पल के वैश्विक रिटेल सिद्धांतों के अनुरूप है- साफ-सुथरा, इमर्सिव और प्रोडक्ट-फर्स्ट। यहां नवीनतम iPhone, MacBook, iPad, AppleWatch और जेन्युइन एप्पल एक्सेसरीज़ की पूरी रेंज उपलब्ध होगी। ग्राहक हैंड्स-ऑन डेमो के जरिए डिवाइस का अनुभव ले सकते हैं, एप्पल-ट्रेंड प्रोफेशनल्स (एप्पल चैंपियंस) से पर्सनलाइज़्डरिकमेंडेशन पा सकते हैं और खरीद के बाद सहज सपोर्ट का लाभ उठा सकते हैं। ग्राहक 24 महीनों तक की बिना ब्याज की ईएमआई, डिवाइस एक्सचेंज प्रोग्राम और इन-स्टोर अफोर्डेबिलिटी पार्टनर्स से कस्टमाइज्ड लोन सहायता का भी लाभ उठा सकते हैं, जिससे एप्पल में स्विच करना आसान, तेज़ और बजट-फ्रेंडली हो जाता है।