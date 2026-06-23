Rajasthan Politics : ‘जयपुर में भी हो सकता है लखनऊ जैसा हादसा’, CM भजनलाल शर्मा को Ex-CM अशोक गहलोत ने चेताया 

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक कोचिंग संस्थान में लगी भीषण आग के कारण 15 छात्र-छात्राओं की मौत के दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस भयानक त्रासदी का सीधा असर अब राजस्थान की राजधानी जयपुर की कोचिंग इंडस्ट्री और छात्र सुरक्षा नीति पर भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संवेदनशील विषय पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक आधिकारिक पत्र लिखा है।