लखनऊ अग्निकांड के बाद जयपुर में बड़ी कार्रवाई, 4 कोचिंग सेंटर किए गए सील

जयपुर नगर निगम की चार टीमें मंगलवार सुबह गोपालपुरा रोड स्थित कई कोचिंग सेंटरों के भवनों की सुरक्षा जांच करने पहुंची। नगर निगम की टीमों को देखकर कोचिंग सेंटर संचालकों में खलबली मच गई। मौके पर कुछ कोचिंग सेंटरों ने आज शिक्षण कार्य बंद रखा तो कुछ कोचिंग सेंटर्स बिना सुरक्षा इंतजामों के संचालित होते पाए गए। जिस पर निगम की टीमों ने मौके पर ही 4 कोचिंग सेंटर्स सील कर नोटिस चस्पा कर दिए।