Rajasthan Politics : ‘गलती करने के क्या अंजाम होते हैं…’, सचिन पायलट पर अशोक गहलोत के बयान ने फिर मचा डाली हलचल, जानें क्या कहा?

राजस्थान कांग्रेस की 'अंदरूनी जंग' और फिर 'अजीबोगरीब सुलह' के किस्से किसी से छिपे नहीं हैं। लेकिन सोमवार को जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने सचिन पायलट को लेकर जो बयान दिया, उसने सबको चौंका दिया। गहलोत ने न केवल पायलट का बचाव किया, बल्कि बड़े ही दिलचस्प अंदाज में उनके पुराने 'बागी' तेवरों पर चुटकी भी ली। गहलोत का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और राजनीति के पंडित इसके अलग-अलग अर्थ निकाल रहे हैं।