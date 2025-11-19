बजाज जनरल इंश्योरेंस ने जयपुर में मोटर धोखाधड़ी के लिए दर्ज की एफआईआर

आगे की जांच में यह पता चला कि पॉलिसी खरीदते समय सबमिट की गई प्री-इंस्पेक्शन फोटो उसी मॉडल के दूसरे वाहन से की हैं। इसके अलावा, क्लेम करने वाले ने वास्तविक जगह और पहले बताई गई जगहों दोनों में किसी जगह पर भी इस दुर्घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी। सबसे खास बात यह है कि पॉलिसी जारी होने और भ्रामक जानकारी देने के एक महीने से अधिक समय के बाद क्लेम फाइल किया गया था। सर्विस सेंटर के रिकॉर्ड के अनुसार, वाहन 16 जून 2024 को लाया गया था और ये रिकॉर्ड और गूगल मैप्स का डेटा, दोनों ही इंश्योर्ड व्यक्ति की बताई हुई कहानी से मेल नहीं खाते और उसे सीधे तौर पर खारिज करते हैं।

शुरुआती चरण में अधिकारियों की कार्रवाई करने में हिचकिचाहट के बावजूद, बजाज जनरल इंश्योरेंस ने इस मामले को कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ाया। कई बार अदालत में पेश होने और फोटोग्राफिक सबूत, फास्टैग ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड, एनएचएआई रेस्क्यू टीम की रिपोर्ट्स तथा सर्विस सेंटर लॉग सहित कई तरह के प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद। अदालत ने विधायकपुरी थाना में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।