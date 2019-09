खुशखबरी : अब जयपुर में फिर से होंगे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच, बीसीसीआइ ने हटाया आरसीए से बैन

पीयूष कुलश्रेष्ठ / जयपुर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( Board of Control for Cricket in India ) (बीसीसीआइ) ( BCCI ) ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) ( Rajasthan Cricket Association ( RCA ) ) का निलम्बन शनिवार को समाप्त कर दिया। बीसीसीआइ ने करीब साढ़े पांच साल बाद आरसीए को मान्यता दी है। साथ ही बीसीसीआइ ने आरसीए का संविधान को मंजूरी दे दी है। बीसीसीआइ की ओर से जारी दस राज्यों की सूची में राजस्थान भी बी कैटगरी में शामिल है। अब आरसीए के चुनाव की घोषणा शीघ्र कर दी जाएगी। बीसीसीआइ के दिशा- निर्देशों के अनुसार सभी राज्य संघों को 28 सितम्बर तक चुनाव कराने है।

ललित मोदी के अध्यक्ष बनते ही लगा था बैन

ललित मोदी ( Lalit Modi ) के वर्ष 2014 में अध्यक्ष बनते ही आरसीए पर बैन लग गया था। बीसीसीआइ की शर्त थी कि जब तक ललित मोदी राजस्थान की किसी भी गतिविधि में शामिल रहेंगे तब तक आरसीसी को मान्यता नहीं मिलेगी। वर्ष 2017 में विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ( Rajasthan Assembly Speaker CP Joshi ) दूसरी बार आरसीए अध्यक्ष पद पर काबिज हुए और ललित मोदी से तालुल्क रखने वाले तीन जिला संघों की मान्यता समाप्त कर दी गई। मोदी नागौर जिला संघ के अध्यक्ष थे।

इसलिए हटा बैन

- ललित मोदी और उनसे सम्बधित जिला संघ नागौर, अलवर और श्रीगंगानगर को आरसीए से निलम्बित किया गया।

- नागौर जिला संघ के अध्यक्ष स्वय ललित मोदी थे।

- अलवर जिला संघ के अध्यक्ष ललित मोदी के पुत्र रुचिर मोदी ( Ruchir Modi ) थे।

निलम्बन के चलते राजस्थान में क्रिकेट गतिविधियां ठप्प पड़ी थी। बीसीसीआइ से अनुदान न मिलने के कारण घरेलू क्रिकेट भी बंद पड़ी थी। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में टीम राजस्थान के नाम से प्रतिनिधिव कर रही थी। बीसीसीआइ ने अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी राजस्थान को सौंपना बंद कर दिया था। आइपीएल ( IPL ) के मैच सशर्त निलम्बन हटाने की शर्त पर जयपुर में हुए थे।