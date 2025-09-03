Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Heavy Rain Warning: संभल कर रहें, आज देर रात राजस्थान के 20 जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट

Rajasthan weather alert,: राजस्थान के 20 जिलों में देर रात बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट। धौलपुर, सिरोही व झालावाड़ में भारी बारिश की संभावना, 17 जिलों में यलो अलर्ट। जयपुर समेत कई जिलों में बदरा मेहरबान, मौसम विभाग ने जारी किया ताज़ा अलर्ट।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 03, 2025

जयपुर समेत कई जिलों में बदरा मेहरबान, मौसम विभाग ने जारी किया ताज़ा अलर्ट
जयपुर समेत कई जिलों में बदरा मेहरबान, मौसम विभाग ने जारी किया ताज़ा अलर्ट

Rajasthan weather alert: जयपुर। सितम्बर माह में मानसून अपने पूरे जोश के साथ बना हुआ है। आगामी तीन-चार दिन भी राजस्थान में भारी व अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है। इधर बुधवार को भी राजस्थान के कई जिलों में बारिश का मौसम बना रहा। जयपुर में तो बदरा जमकर बरसे।
वहीं आज यानी 3 सितम्बर को देर रात फिर राजस्थान के बीस जिलों में रात भर बारिश का अलर्ट जारी हुआ है।

इन जिलों में आ सकती है भारी बारिश

मौसम विभाग ने आज रात दस बजे अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत अगले तीन घंटे में धौलपुर, सिरोही व झालावाड़ जिलों में भारी बारिश आने की संभावना जताई गई है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है।
इसके अलावा 17 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। इनमें जयपुर्र, करौली, बूंदी, सीकर, पाली, भरतपुर, दौसा, अलवर, उदयपुर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, बारां, कोटा, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर व जालोर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

Published on:

03 Sept 2025 10:23 pm

Heavy Rain Warning: संभल कर रहें, आज देर रात राजस्थान के 20 जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट

