Heavy Rain Warning: संभल कर रहें, आज देर रात राजस्थान के 20 जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट

मौसम विभाग ने आज रात दस बजे अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत अगले तीन घंटे में धौलपुर, सिरोही व झालावाड़ जिलों में भारी बारिश आने की संभावना जताई गई है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है।

इसके अलावा 17 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। इनमें जयपुर्र, करौली, बूंदी, सीकर, पाली, भरतपुर, दौसा, अलवर, उदयपुर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, बारां, कोटा, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर व जालोर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।