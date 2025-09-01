Holidays: इस बार सितम्बर में छुट्टियों की बरसात, मिलेंगे दो लम्बे वीकेंड, बना लीजिए घूमने-फिरने का प्लान

इसी तरह 30 सितम्बर को भी दुर्गाष्टमी का अवकाश रहेगा। इस दिन मंगलवार है। ऐसे में सोमवार यानी 29 सितम्बर का अवकाश लेने पर चार दिन की छुट्टियां ली जा सकती है। 27 को शनिवार, 28 को रविवार है। सोमवार को अवकाश लेते हैं 30 सितम्बर को फिर अवकाश है। ऐसे में चार दिन का घूमने-फिरने का प्लान किया जा सकता है।