Holidays: इस बार सितम्बर में छुट्टियों की बरसात, मिलेंगे दो लम्बे वीकेंड, बना लीजिए घूमने-फिरने का प्लान

September Holidays India: जयपुर। इस बार सितम्बर महीने में कई छुट्टियां ही छुट्टियां आ रही है। इसके अलावा कई छुट्टियां वीकेंड के आगे-पीछे होने के कारण लम्बे वीकेंड भी मिल रहा है। इस कारण कई लोगों ने तो बाकायदा घूमने-फिरने का प्लान कर लिया है।
राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले दो सितम्बर को ही अवकाश आ गया है। दो सितम्बर को रामदेव जयंती का अवकाश रहेगा।
इस बार पहले ही वीकेंड पर तीन दिन की छुट्टियां मिल रही है। इस बार पांच सितम्बर को बाराबफात का अवकाश रहेगा। पांच सितम्बर को शुक्रवार है। ऐसे में छह सितम्बर को शनिवार व सात सितम्बर को रविवार होने के कारण तीन दिन का लम्बा अवकाश मिल रहा है।
दूसरा लम्बा वीकेंड मिलेगा 20 से 22 सितम्बर का। 22 सितम्बर सोमवार को अवकाश रहेगा। इस दिन नवरात्रा स्थापना के कारण अवकाश है। ऐसे में 20 को शनिवार, 21 को रविवार व 22 को नवरात्रा की छुट्टी रहेगी।
इसी तरह 30 सितम्बर को भी दुर्गाष्टमी का अवकाश रहेगा। इस दिन मंगलवार है। ऐसे में सोमवार यानी 29 सितम्बर का अवकाश लेने पर चार दिन की छुट्टियां ली जा सकती है। 27 को शनिवार, 28 को रविवार है। सोमवार को अवकाश लेते हैं 30 सितम्बर को फिर अवकाश है। ऐसे में चार दिन का घूमने-फिरने का प्लान किया जा सकता है।
02 सितम्बर-रामदेव जयंती
05 सितम्बर-बाराबफात
22 सितम्बर-नवरात्रा स्थापना
30 सितम्बर-दुर्गाष्टमी