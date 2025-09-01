Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Holidays: इस बार सितम्बर में छुट्टियों की बरसात, मिलेंगे दो लम्बे वीकेंड, बना लीजिए घूमने-फिरने का प्लान

September Long Weekend: 30 सितम्बर को भी दुर्गाष्टमी का अवकाश रहेगा। इस दिन मंगलवार है। ऐसे में सोमवार यानी 29 सितम्बर का अवकाश लेने पर चार दिन की छुट्टियां ली जा सकती है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 01, 2025

Public Holiday
Public Holiday (Representational Photo)

September Holidays India: जयपुर। इस बार सितम्बर महीने में कई छुट्टियां ही छुट्टियां आ रही है। इसके अलावा कई छुट्टियां वीकेंड के आगे-पीछे होने के कारण लम्बे वीकेंड भी मिल रहा है। इस कारण कई लोगों ने तो बाकायदा घूमने-फिरने का प्लान कर लिया है।

राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले दो सितम्बर को ही अवकाश आ गया है। दो सितम्बर को रामदेव जयंती का अवकाश रहेगा।

इस बार पहले ही वीकेंड पर तीन दिन की छुट्टियां मिल रही है। इस बार पांच सितम्बर को बाराबफात का अवकाश रहेगा। पांच सितम्बर को शुक्रवार है। ऐसे में छह सितम्बर को शनिवार व सात सितम्बर को रविवार होने के कारण तीन दिन का लम्बा अवकाश मिल रहा है।

ये भी पढ़ें

Voting Day Holiday: मतदान दिवस पर रहेगा सवैतनिक अवकाश, तीन सितम्बर को होगा उपचुनाव
जयपुर
Public holiday

दूसरा लम्बा वीकेंड मिलेगा 20 से 22 सितम्बर का। 22 सितम्बर सोमवार को अवकाश रहेगा। इस दिन नवरात्रा स्थापना के कारण अवकाश है। ऐसे में 20 को शनिवार, 21 को रविवार व 22 को नवरात्रा की छुट्टी रहेगी।

एक दिन का अवकाश लेकर मिलेंगी चार छुट्टियां

इसी तरह 30 सितम्बर को भी दुर्गाष्टमी का अवकाश रहेगा। इस दिन मंगलवार है। ऐसे में सोमवार यानी 29 सितम्बर का अवकाश लेने पर चार दिन की छुट्टियां ली जा सकती है। 27 को शनिवार, 28 को रविवार है। सोमवार को अवकाश लेते हैं 30 सितम्बर को फिर अवकाश है। ऐसे में चार दिन का घूमने-फिरने का प्लान किया जा सकता है।

इस माह कुल चार अतिरिक्त अवकाश

02 सितम्बर-रामदेव जयंती

05 सितम्बर-बाराबफात

22 सितम्बर-नवरात्रा स्थापना

30 सितम्बर-दुर्गाष्टमी

ये भी पढ़ें

IMD Weather Forecast: मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी, टूटेंगे सारे रेकॉर्ड, पूरे सितम्बर होगी राजस्थान में “भारी बारिश”
जयपुर
IMD rain warning

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 10:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Holidays: इस बार सितम्बर में छुट्टियों की बरसात, मिलेंगे दो लम्बे वीकेंड, बना लीजिए घूमने-फिरने का प्लान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट