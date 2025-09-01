IMD Weather Forecast: मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी, टूटेंगे सारे रेकॉर्ड, पूरे सितम्बर होगी राजस्थान में “भारी बारिश”

Heavy Rain in September: जयपुर। इस बार राजस्थान सहित पूरे देश में मानसून फुल मेहरबान बना हुआ है। जून-जुलाई व अगस्त में राजस्थान को जमकर भिगोया है। अब पूरे सितम्बर में असामान्य बारिश होगी। भारतीय मौसम विभाग ने इसकी भविष्यवाणी कर दी है।

राजस्थान में सामान्यत: मानसून 25 जून से 15 सितम्बर तक रहता है। अच्छी बारिश जुलाई-अगस्त में होती है। लेकिन इस बार राजस्थान में मानसून समय से पहले ही नहीं आया, बल्कि औसत से बहुत ज्यादा भी बरस गया।

भारतीय मौसम विभाग ने 31 अगस्त को पूरे देश के मौसम की ताजा भविष्यवाणी की है। इस भविष्यवाणी के तहत सितम्बर माह में देश में असामान्य बारिश होगी। इसमें राजस्थान भी शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार देश में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो सकता है। खेतों में जलभराव हो सकता है। बाढ़ के भी हालात हो सकते हैं।