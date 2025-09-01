Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

IMD Weather Forecast: मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी, टूटेंगे सारे रेकॉर्ड, पूरे सितम्बर होगी राजस्थान में “भारी बारिश”

Rainfall Alert in Rajasthan: राजस्थान में सामान्यत: मानसून 25 जून से 15 सितम्बर तक रहता है। अच्छी बारिश जुलाई-अगस्त में होती है। लेकिन इस बार राजस्थान में मानसून समय से पहले ही नहीं आया, बल्कि औसत से बहुत ज्यादा भी बरस गया।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 01, 2025

IMD rain warning

Heavy Rain in September: जयपुर। इस बार राजस्थान सहित पूरे देश में मानसून फुल मेहरबान बना हुआ है। जून-जुलाई व अगस्त में राजस्थान को जमकर भिगोया है। अब पूरे सितम्बर में असामान्य बारिश होगी। भारतीय मौसम विभाग ने इसकी भविष्यवाणी कर दी है।
राजस्थान में सामान्यत: मानसून 25 जून से 15 सितम्बर तक रहता है। अच्छी बारिश जुलाई-अगस्त में होती है। लेकिन इस बार राजस्थान में मानसून समय से पहले ही नहीं आया, बल्कि औसत से बहुत ज्यादा भी बरस गया।
भारतीय मौसम विभाग ने 31 अगस्त को पूरे देश के मौसम की ताजा भविष्यवाणी की है। इस भविष्यवाणी के तहत सितम्बर माह में देश में असामान्य बारिश होगी। इसमें राजस्थान भी शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार देश में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो सकता है। खेतों में जलभराव हो सकता है। बाढ़ के भी हालात हो सकते हैं।

राजस्थान में मानसून 2025 की अब तक की स्थिति

श्रेणीजानकारी
वर्षा अवधि15 जून से 29 अगस्त
औसत से अधिक वर्षा53% अधिक
सामान्य वर्षा (मि.मी.)355.46
दर्ज वर्षा (मि.मी.)543.63
बांधों की कुल क्षमता13026.511 एम.क्यू.मी.
भरे हुए बांधों में पानी10830.42 एम.क्यू.मी. (83.12%)
जिलों में वर्षा की स्थिति19 जिलों में असामान्य, 17 जिलों में अत्यधिक, 5 जिलों में सामान्य
जनहानि95 मृत्यु, 58 घायल
बचाव कार्य792 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया

image

Updated on:

01 Sept 2025 04:41 pm

Published on:

01 Sept 2025 04:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Weather Forecast: मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी, टूटेंगे सारे रेकॉर्ड, पूरे सितम्बर होगी राजस्थान में "भारी बारिश"

