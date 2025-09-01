Rajasthan Heavy Rainfall: पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक बारिश का इस जिले ने बनाया रेकॉर्ड, आज भी भारी बारिश का अलर्ट

वहीं आज सुबह से ही मौसम विभाग भी लगातार चेतावनी जारी कर रहा है। अब बात करते हैं कि रविवार को राजस्थान में मौसम का हाल कैसा रहा। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य के जोधपुर में अत्यंत भारी, झालावाड़, बीकानेर, प्रतापगढ़, जालौर में अतिभारी व पाली, झुंझुनू ,करौली, हनुमानगढ़, राजसमंद, अलवर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा व सीकर जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। इसमें सर्वाधिक बारिश चामू (जोधपुर) में 211 मिमी. दर्ज की गई।