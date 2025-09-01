Rajasthan Heavy Rainfall: पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक बारिश का इस जिले ने बनाया रेकॉर्ड, आज भी भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Alert: जयपुर। राजस्थान में सितम्बर की शुरूआत भी भारी बारिश के साथ ही हो रही है। एक सितम्बर को ही राजस्थान के चार जिलों में अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है।
वहीं आज सुबह से ही मौसम विभाग भी लगातार चेतावनी जारी कर रहा है। अब बात करते हैं कि रविवार को राजस्थान में मौसम का हाल कैसा रहा। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य के जोधपुर में अत्यंत भारी, झालावाड़, बीकानेर, प्रतापगढ़, जालौर में अतिभारी व पाली, झुंझुनू ,करौली, हनुमानगढ़, राजसमंद, अलवर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा व सीकर जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। इसमें सर्वाधिक बारिश चामू (जोधपुर) में 211 मिमी. दर्ज की गई।
मौसम विभाग ने एक सितम्बर को कई जिलों में अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत राजस्थान के पूरे अलवर जिले में भारी बारिश की संभावना है। इसके चलते राज्य के कई जिलों में स्कूलों का अवकाश भी कर दिया है।