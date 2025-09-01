Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Heavy Rainfall: पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक बारिश का इस जिले ने बनाया रेकॉर्ड, आज भी भारी बारिश का अलर्ट

IMD Rainfall Warning: आज सुबह से ही मौसम विभाग भी लगातार चेतावनी जारी कर रहा है। अब बात करते हैं कि रविवार को राजस्थान में मौसम का हाल कैसा रहा।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 01, 2025

Rajasthan Weather Alert: जयपुर। राजस्थान में सितम्बर की शुरूआत भी भारी बारिश के साथ ही हो रही है। एक सितम्बर को ही राजस्थान के चार जिलों में अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है।

वहीं आज सुबह से ही मौसम विभाग भी लगातार चेतावनी जारी कर रहा है। अब बात करते हैं कि रविवार को राजस्थान में मौसम का हाल कैसा रहा। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य के जोधपुर में अत्यंत भारी, झालावाड़, बीकानेर, प्रतापगढ़, जालौर में अतिभारी व पाली, झुंझुनू ,करौली, हनुमानगढ़, राजसमंद, अलवर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा व सीकर जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। इसमें सर्वाधिक बारिश चामू (जोधपुर) में 211 मिमी. दर्ज की गई।


मौसम विभाग ने एक सितम्बर को कई जिलों में अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत राजस्थान के पूरे अलवर जिले में भारी बारिश की संभावना है। इसके चलते राज्य के कई जिलों में स्कूलों का अवकाश भी कर दिया है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Monsoon: औसत से 53% अधिक बरसा पानी, बांधों में 83% तक भराव, बारिश और बाढ़ से 95 लोगों की मौत
जयपुर
image

ये भी पढ़ें

RGHS Scam: आरजीएचएस घोटाले का खुलासा, फर्जी पर्चियां और बिल से सरकारी धन की हेराफेरी, पुलिस ने पकड़ा मास्टरमाइंड
जयपुर
RGHS two more new scams Ayurvedic Chyavanprash distributed in name of medicines know other Know what else

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 11:57 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Heavy Rainfall: पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक बारिश का इस जिले ने बनाया रेकॉर्ड, आज भी भारी बारिश का अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट