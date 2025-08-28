Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

RGHS Scam: आरजीएचएस घोटाले का खुलासा, फर्जी पर्चियां और बिल से सरकारी धन की हेराफेरी, पुलिस ने पकड़ा मास्टरमाइंड

Health Scheme Fraud: आरजीएचएस घोटाले का आरोपी गिरफ्तार, 25 हजार का इनामी मेडिकल स्टोर संचालक पुलिस की गिरफ्त में राज्य कर्मचारियों के फर्जी मेडीकल बिल, प्रेस्क्रिपशन पर्ची बनाकर लाखों में सरकारी राशि का किया गबन।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 28, 2025

RGHS Fake Medical Bills: जयपुर। आरजीएचएस योजना में बड़े घोटाले का पर्दाफाश कर झालावाड़ पुलिस ने इस मामले में ₹25 हजार के इनामी आरोपी सहकारी उपभोक्ता मेडिकल स्टोर के संचालक कमलेश राठौर को गिरफ्तार किया है। राठौर पर राज्य कर्मचारियों के फर्जी मेडिकल बिल और चिकित्सक की प्रेस्क्रिप्शन पर्चियां बनाकर लाखों रुपए का सरकारी धन गबन करने का आरोप है।

झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि झालरापाटन के राजकीय सैटेलाइट अस्पताल में फर्जी ओपीडी पर्चियां और मेडिकल बिल तैयार कर सरकार को चूना लगाया जा रहा था। जब एक फर्जी ओपीडी पर्ची के आधार पर दवाइयों के बिल भुगतान के लिए सीएमएचओ कार्यालय भेजे गए तो इस घोटाले का खुलासा हुआ। ओपीडी पर्चियों की जांच के दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित चिकित्सक से पूछताछ की गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने आरोपी की गिरफ्तारी पर ₹25 हजार का इनाम घोषित किया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजीलाल मीणा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया जिसमें पुलिस उपाधीक्षकहर्षराज सिंह खरेड़ा भी शामिल किए गए। तकनीकी जांच के आधार पर टीम ने फरार आरोपी कमलेश राठौर पुत्र रमेश चंद निवासी झालरापाटन को इंदौर से 40 किलोमीटर दूर पीथमपुर से हिरासत में लिया। गहन पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

जांच से पता चला है कि सहकारी मेडिकल स्टोर संचालक कमलेश राठौर और अस्पताल में कार्यरत संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल कुमार जैन ने मिलकर यह षड्यंत्र रचा। वे आरजीएचएस कार्ड धारक मरीजों की फर्जी पर्चियां बनाते थे और उन पर महंगी दवाइयां व जांचें लिखवाते थे। इसके बाद डॉक्टर की सील और हस्ताक्षर का दुरुपयोग कर फर्जी बिल तैयार किए जाते थे।

इस मामले में कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल कुमार जैन को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। फरार होने के बाद कमलेश राठौर की तलाश जारी थी, जिसे अब पुलिस ने पकड़ लिया है।

Published on:

28 Aug 2025 10:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / RGHS Scam: आरजीएचएस घोटाले का खुलासा, फर्जी पर्चियां और बिल से सरकारी धन की हेराफेरी, पुलिस ने पकड़ा मास्टरमाइंड

