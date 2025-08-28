RGHS Scam: आरजीएचएस घोटाले का खुलासा, फर्जी पर्चियां और बिल से सरकारी धन की हेराफेरी, पुलिस ने पकड़ा मास्टरमाइंड

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने आरोपी की गिरफ्तारी पर ₹25 हजार का इनाम घोषित किया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजीलाल मीणा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया जिसमें पुलिस उपाधीक्षकहर्षराज सिंह खरेड़ा भी शामिल किए गए। तकनीकी जांच के आधार पर टीम ने फरार आरोपी कमलेश राठौर पुत्र रमेश चंद निवासी झालरापाटन को इंदौर से 40 किलोमीटर दूर पीथमपुर से हिरासत में लिया। गहन पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।