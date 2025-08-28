Farmers Welfare: किसानों को बड़ी राहत, अब सौर संयंत्रों से जुड़े फीडरों पर तुरंत मिलेंगे कृषि कनेक्शन

Solar Energy: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए कृषि कनेक्शन नीति-2017 में संशोधन की मंजूरी दी है। इस निर्णय के तहत अब पीएम-कुसुम योजना के तहत स्थापित विकेन्द्रित सौर ऊर्जा संयंत्रों से जुड़े 33/11 केवी सब-स्टेशन क्षेत्रों में किसानों को अलग से प्राथमिकता के आधार पर तुरंत कृषि कनेक्शन जारी किए जा सकेंगे। इसके लिए प्रदेश के तीनों विद्युत वितरण निगमों ने आदेश भी जारी कर दिए हैं।

मुख्यमंत्री के इस फैसले से अब ऐसे सौर संयंत्रों की उत्पादन क्षमता के अनुसार 33/11 केवी फीडरों पर आवेदकों को अलग से मांग पत्र जारी होंगे और मांग पत्र जमा होते ही तुरंत प्राथमिकता से कनेक्शन दिए जाएंगे। इससे लंबे समय से लंबित कृषि कनेक्शन सूची में उल्लेखनीय कमी आएगी।