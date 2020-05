श्रमिक बसों को लेकर भरतपुर बना सियासत का केंद्र

कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी खींचतान ( Congress V/s BJP ) का हाल ये है कि तीन दिन बाद भी उत्तरप्रदेश की भाजपा सरकार ( UP Government ) ने कांग्रेस की ओर से भेजी गई निजी बसों ( Congress Private Buses ) को लेने से इनकार कर ( Refuse to Enter in UP ) दिया। ( Jaipur News )