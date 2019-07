बिश्नोई समाज की उस महिला की फोटो हुई वायरल, जिसने अपने बच्चे की तरह कराया था मासूम हिरण को स्तनपान

जयपुर

सोशल मीडिया पर आजकल एक ऐसी तस्वीर वायरल ( viral photos ) हो रही है। जिसे देखकर हर कोई उसकी सराहना करने में लगा है। सराहना इसलिए क्योंकि इस तस्वीर ( Bishnoi woman Picture Viral ) को इंसानियत की मिसाल माना जा रहा है। दरअसल, इस तस्वीर में एक ग्रामीण परिवेश की महिला एक हिरण ( Bishnoi woman breastfeeds baby Deer in Jodhpur ) के छोटे बच्चे को इस तरह स्तनपान करा रही है मानो इंसानी बच्चा हो। महिला का पशुओं के ऐसा प्रेम देखकर हर कोई इस मामले पर ( Bishnoi woman breastfeeds baby deer ) चर्चा कर रहा है।

( Heartwarming picture of Bishnoi woman goes Viral ) भारतीय वन सेवा के अधिकारी प्रवीन कासवान ने अपने ट्वीटर पर बुधवार को यह तस्वीर जारी की है। खबर लिखे जाने तक इस ट्वीट को करीब 4500 लाइक्स और 1200 से ज्यादा री-ट्वीट्स मिल चुके हैं।

ट्वीट में लिखा है कि ' जोधपुर में विश्नोई समुदाय जानवरों की इस तरह देखभाल करता है। ये मासूम जानवर उनके लिए बच्चों से कम नहीं हैं। उनमें से एक को महिला स्तनपान करवा रही है। यह वही लोग हैं, जिन्होंने वृक्षों को बचाने के लिए अपनी जान तक दी है।'

This is how #bishnoi community in Jodhpur cares for animals. These lovely animals are no less than children to them. A lady feeding one. The same people, who fought King in 1730 and laid 363 life protecting Khejri trees. pic.twitter.com/keBj5SEwdG