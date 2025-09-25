बंगाल चुनाव के लिए BJP ने केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव को बनाया प्रभारी, जानें बिहार में किसे मिली जिम्मेदारी?

Rajasthan Politics: भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को देखते हुए विभिन्न राज्यों के लिए चुनाव प्रभारियों और सह-प्रभारियों की नियुक्ति की घोषणा की है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया है, जबकि त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
दरअसल, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को कड़ी चुनौती देने की रणनीति बना रही है और इस नियुक्ति से पार्टी की तैयारियों को बल मिलने की उम्मीद है।
वहीं, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोगी दलों के साथ समन्वय स्थापित कर बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए मजबूत रणनीति तैयार करने में जुटी है।
दक्षिण भारत में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने वरिष्ठ नेता बैजयंत पांडा को प्रभारी नियुक्त किया है, जबकि केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत करने पर ध्यान दे रही है।
बताते चलें कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का दबदबा है और इसका गढ़ तोड़ना किसी भी पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में भाजपा को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से काफी उम्मीदें हैं। उनके पास मजबूत संगठनात्मक अनुभव है। 2026 में बंगाल में होने वाले चुनावों के लिए उन्हें तैयारी का पर्याप्त समय भी मिलेगा।
जानकारी के अनुसार, ये नियुक्तियां इन तीन राज्यों में बीजेपी की आगामी चुनावी रणनीति को और प्रभावी बनाने के लिए की गई हैं। सभी प्रभारी और सह-प्रभारी जल्द ही अपने-अपने राज्यों में जमीनी स्तर पर कार्य शुरू करेंगे।