बंगाल चुनाव के लिए BJP ने केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव को बनाया प्रभारी, जानें बिहार में किसे मिली जिम्मेदारी?

वहीं, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोगी दलों के साथ समन्वय स्थापित कर बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए मजबूत रणनीति तैयार करने में जुटी है।