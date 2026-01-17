आबू रोड से ट्रेन में बैठा, अजमेर में तस्दीक, जयपुर जंक्शन पर दबोचा

जयपुर. स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) ने हेल्पलाइन पर मिली सूचना के आधार पर वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 पेपरलीक मामले में वांटेड सुरेश कुमार बिश्नोई को चलती ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने परीक्षा में अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बैठाने के लिए सौदा किया था।एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ न्यायालय की ओर से स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी था। शुक्रवार को एसओजी हेल्पलाइन पर सूचना मिली कि सुरेश कुमार बिश्नोई फरारी काटते हुए राज्य से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है और माउंट आबू क्षेत्र में आबू रोड रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठा है।