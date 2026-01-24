Book : भारत की किफायती नवाचार सोच वैश्विक स्तर पर फैल रही

चर्चा का सार प्रस्तुत करते हुए मुकेश सूद ने बताया कि फ्रूगल सोच अब केवल उभरते बाजारों तक सीमित नहीं रह गई है। दुनियाभर में स्टार्टअप संस्थापक पूंजी की कमी, तेज बदलाव और टिकाऊ विकास जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, ऐसे में यह कभी भारतीय मानी जाने वाली सोच अब वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक होती जा रही है। उन्होंने कहा, “संसाधनों की कमी एक फायदा भी हो सकती है। यह ऐसी सोच को जन्म देती है, जिसे अब कई वैश्विक कंपनियां दोबारा सीखने की कोशिश कर रही हैं।” इस सत्र में खचाखच भीड़ रही और कई श्रोता खड़े होकर गलियारों में सुनते नजर आए। लंबा प्रश्नोत्तर सत्र भी हुआ, जिससे उद्यमियों, छात्रों और नीति-निर्माताओं की गहरी रुचि साफ झलकी। कार्यक्रम के बाद भी कई लोग रुके रहे और लेखकों से मुलाकात कर अपनी किताबों पर हस्ताक्षर करवाए। जेएलएफ में ‘लीनस्पार्क’ के विमोचन ने इस बात पर भी व्यापक चर्चा को जन्म दिया कि उद्यमी सोच केवल स्टार्टअप्स के लिए ही नहीं, बल्कि संस्थानों, पूरे इकोसिस्टम और समाज के लिए क्यों जरूरी है।